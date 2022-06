Empleo en Bahía: las dos caras de la temática que siempre está en agenda

Por Leandro Grecco

El trabajo dignifica, permite asumir las responsabilidades que suponen el devenir diario, pudiendo satisfacer, sin la ayuda de factores externos, las necesidades básicas, en un mundo que se rige por el modelo capitalista que postula al consumo como un factor preponderante y globalizado.

Dentro de ese esquema, los ciudadanos de a pie que todos los días amanecen con la noble tarea de, en algunos casos, conservar el empleo y en otros encontrar la posibilidad que permita lograr el sustento, además de contribuir a la salud mental tan necesaria en tiempos críticos, incluso en la post-pandemia.

La Brújula 24 salió a la calle y recolectó diferentes testimonios. El programa que lleva adelante el municipio para incentivar el empleo, la palabra de un empresario que asumió un rol primordial e inclusivo, un joven con discapacidad que halló una salida gracias a este último dueño de un comercio bahiense y dos personas que están en la “dulce espera”, sin perder las esperanzas.

Lisandro Redivo es Director de Trabajo de la comuna, dependiente de la Subsecretaría de Producción y brindó sus impresiones respecto al contexto actual: “Sabemos que el tratamiento del empleo depende de políticas público-privadas a nivel nacional y macro de la economía y que es una problemática que impacta en todos los sectores de la sociedad. La oficina de Trabajo lleva a cabo políticas activas en pos de la ocupación formal en nuestro ámbito geográfico”.

“Desde diciembre de 2021 funciona un portal interactivo empleo.bahia.gob.ar para la registración y carga de curriculum vitae. A la fecha ya tiene 2300 perfiles registrados. Este sitio le permite al postulante estar en la base de datos que luego utilizan las empresas para seleccionar personal para los distintos puestos laborales de la ciudad. Además las búsquedas se publican en dicho portal, permitiendo al vecino postularse de manera autogestiva”, aseguró Redivo, ante la requisitoria de este diario digital.

En esa misma dirección, el funcionario afirmó que “el proceso continúa con una preselección por parte del personal de la oficina para luego acercar una terna a la empresa de acuerdo a los perfiles buscados. En el primer semestre de esta herramienta se han visualizado como principales ventajas para el usuario la transparencia y autogestión que deriva en una búsqueda dinámica”.

“El proyecto se encuadra en el plan estratégico de digitalización a través de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital”

“Si bien existen empresas privadas de colocación de personal en la ciudad, a través de la información relevada del sistema el municipio, se puede complementar con políticas públicas orientadas a poner énfasis en el sector de la población con menos posibilidades laborales”, recalcó, en otro segmento de la charla.

No obstante, es una gestión que demanda su tiempo: “Para la planificación de formación de alianzas estratégicas se realizan reuniones y visitas a diversas empresas para poner a disposición los distintos programas en los que se trabaja y de esta forma lograr construir el puente entre la oferta y la demanda laboral”.

“Por otra parte, se han detectado ciertas áreas donde hay escasez de perfiles laborales, es decir, hay oferta pero no se logra satisfacer la demanda. En ese sentido se está trabajando con los diferentes actores de dichas industrias a fin de poder capacitar al ciudadano para brindarle las herramientas teórico-prácticas para tener una mejor posición en la obtención del puesto laboral”, apuntó Redivo.

Uno de los objetivos radica en dar respuesta a los sectores más relegados: “Entre la población con más dificultad para encontrar trabajo destacan las personas con discapacidad. En este punto, el equipo técnico especializado en discapacidad de la Dirección de Trabajo realiza las acciones de intermediación entre las empresas del sector privado que necesitan cubrir un puesto de trabajo y los postulantes con discapacidad que posean el perfil laboral solicitado, brindando asesoramiento y acompañando los procesos de selección”.

“Se realiza un trabajo mancomunado con las empresas sobre el impacto positivo que provoca la inclusión, como la motivación que se genera en otros trabajadores, la mejora del clima, mejor reputación, mayor productividad e incorporación de las capacidades”, consideró, a partir de los criterios implicados en la dinámica.

Es allí que desde la comuna intenta hacerse fuerte: “Para una persona con algún grado de discapacidad es muy compleja la inclusión laboral ya que se presentan muy pocas posibilidades. En ese sentido, al obtenerlas, se desarrolla fuerte responsabilidad y compromiso laboral. Durante el año 2022 compañías locales, han realizado inserciones de trabajadores con discapacidad. Al respecto Gustavo Buffo, gerente de operaciones de una tradicional firma de comidas rápidas, dio su punto de vista.

“En la empresa se incorporaron en dos tramos el total de 10 personas durante el año 2022. El proceso de selección no resultó complejo el procedimiento de ingreso y selección de personal porque fue muy claro desde el inicio, al momento de las entrevistas ya conocíamos con antelación los perfiles de los postulantes ya que nos pudimos reunir en varias oportunidades con el equipo de la Dirección de Trabajo”, aseguró.

A tal punto, que manifestó en qué consiste el plan de la organización comercial: “La motivación para incorporar trabajadores con discapacidad fue darles la oportunidad laboral y de insertarse en una estructura de trabajo a estos chicos que lo han hecho con muchas ganas, la posibilidad de incorporar personal con diferentes habilidades para trabajos puntuales y el beneficio del Programa Promover que ofrece a las empresas”.

“Las expectativas fueron altamente superadas en lo laboral pero más en la parte humana. Generalmente, el empleador tiene algunos prejuicios sobre el ingreso de personal con discapacidad, que se animen porque es altamente positivo, en nuestra organización generó mucha empatía entre compañeros, notamos más motivación y mejor ánimo, como también se solucionaron muchos problemas operativos”, resumió Buffo, orgulloso de haberse animado a dar el paso.

Daniel, beneficiario del programa de inserción laboral tiene 23 años y es estudiante de la Licenciatura de Psicología. También dejó sus impresiones en este artículo:

“Tengo 23 años soy estudiante de la licenciatura en psicología, mi familia es numerosa y estoy haciendo un entrenamiento para el trabajo en la empresa gracias a la gestión que se hizo a través de la Dirección de Trabajo del Municipio desde un programa que me permitió ingresar a partir de enero hasta la fecha y el próximo mes ya entro como empleado en relación de dependencia de la empresa, así que estoy muy contento, me dio una alegría tremenda el haber quedado efectivo”, exteriorizó el joven.

Tal es así que se mostró muy contento por la oportunidad: “Además, me pude adaptar al ritmo que lleva el trabajo y es un grupo en el que me siento muy cómodo. Estoy muy agradecido por la oportunidad, el haber quedado es un paso muy importante para mí y me hace muy feliz”.

“Mi proceso de búsqueda laboral a lo largo de mi vida fue difícil, eran directamente barreras relacionadas con la situación que no me permitía buscar trabajo, estaba con tratamientos y cirugías, yo tuve cáncer y tengo amputada una pierna entonces no me encontraba en la posición de buscar trabajo”, describió, sobre la etapa previa a la estabilidad lograda en la actualidad.

El derrotero no le resultó nada fácil: “Luego de la operación tuve que terminar la secundaria que me atrasé dos años en una Escuela Técnica y después estuvo la pandemia así que en 2021 empecé a tirar curriculums y no me llamaban, aclaraba que tengo una discapacidad y no tenía respuestas, salvo de la Municipalidad”.

“Me integré de buena manera, tengo una personalidad sociable así que me pude llevar bien con mi entorno, mis compañeros, los supervisores, también el trato de ellos hacia mí siempre fue con mucho respeto como uno más, no sentí diferencia quizás uno tiene ese miedo cuando tenés una discapacidad o la mirada del otro, pero fue muy positivo pude integrarme y no tuve ningún inconveniente la verdad”, respiró aliviado, sabiendo que había alcanzado su propósito.

Hoy, atraviesa un momento de felicidad absoluta: “Siento que hubo un antes y un después de esta oportunidad laboral. Fue salir de ese lugar de enfermo y al haber querido trabajar de más joven y no haber tenido la oportunidad, integrarme en un ambiente laboral es experimentar una sensación de realización muy buena”.

“Hubo un cambio también al tener un ritmo diferente, tener la responsabilidad de llegar a horario, de cumplir, siempre obviamente dentro de lo que uno puede quizás con mi discapacidad lógicamente no puedo hacer todas las tareas, pero si también es el sentir que soy capaz y en la medida que puedo hacerlo lo hago”, aclaró Daniel.

Y se mostró esperanzado para que otros en su misma situación cuenten con idéntica posibilidad: “Creo que lo importante es poder sacar a las personas de ese lugar de inferioridad en el que se perciben y demostrarle que puede ser capaz en la medida de sus capacidades de ser funcional y pertenecer a un ambiente laboral, también no solo para la persona misma sino para el que está afuera que vea que puede funcionar. Es muy importante el trabajo sobretodo en el sustento que ayuda a la independencia y sentirte realizado, darte cuenta que podés, es muy importante”.

La Dirección de Trabajo, además realiza la inserción de todo tipo de población en la intermediación con empresas, destacando el acompañamiento a los más jóvenes, que transitan sus primeras experiencias laborales. Quienes están en la búsqueda laboral a registrarse en el portal del municipio en empleo.bahia.gob.ar y cargar su curriculum.

En lo que va del año se han logrado 203 inserciones y entrenamientos laborales, de los cuales un 15 por ciento son con personas con discapacidad. Son necesarias más empresas que inicien este recorrido, las cuales pueden contactarse con la Dirección de Trabajo del municipio.

En la otra vereda aparecen aquellos que agotan todas las instancias para adquirir una estabilidad económica a partir de un trabajo. Pablo conversó con La Brújula 24 y señaló su experiencia, con el sueño de dejar atrás la etapa en la que todavía golpear puertas es indispensable hasta que aparezca esa ansiada propuesta.

“Hoy conseguís trabajo más rápido por páginas de Facebook donde se publican los mails para enviar el Currículum. En mí caso, mientras busco algo fijo, me mantengo cortando el pelo con una inversión de dinero en máquinas y gracias a un curso que había hecho con anterioridad”, sintetizó.

Sobre las motivaciones que lo mantienen expectante de acceder a un puesto, refirió: “Lo prioritario es el rubro, ganar dinero en un lugar que te haga sentir mal o que te estás rompiendo el cuerpo como la albañilería que es de lo que más hay trabajo actualmente en Bahía no vale la pena”.

“La excepción en mi caso es lograr un ofrecimiento en el cual el básico supere los 50 mil pesos, luego entran en juego otros aspectos que están vinculados al respeto de los horarios y el descanso adecuado”, admitió.

Una situación similar atraviesa Macarena, de apenas 21 años, y por su corta edad con poco rodaje en el mercado laboral: “Busco trabajo porque quiero seguir una carrera, pero mientras tanto pretendo tener un empleo por si no se llegan a dar las cosas y se me complica cursar”.

“Me gustaría estudiar para policía o bien maestra jardinera. Las búsquedas laborales las hago por Internet, también estoy atenta a los anuncios en los locales y hago llegar mi Currículum”, aseguró, en el contacto vía Whatsapp con este portal digital.

El principal escollo es no tener una trayectoria, algo que para los jóvenes resulta infranqueable: “El problema con el que me encuentro es que habitualmente se busca gente mayor que yo, con experiencia. Además, considero que los sueldos están por debajo de lo que correspondería ganar. No obstante, termino aceptando por más que paguen poco y pese a que la gente que me rodea me diga que me tengo que hacer respetar porque el salario es bajo”.

“Vendo lencería o ropa en general, también siempre estoy abierta a algún trabajo de niñera. Esas opciones pueden representar una fuente laboral si se le dedica todo el tiempo. En mi caso particular, estas actividades no son las que me gustarían hacer por el resto de mi vida, pero en esta ocasión que estoy sin empleo son más que una ayuda”, cerró.

Bahía Blanca ha sabido permanecer por debajo de los índices oficiales de desempleo a nivel país, no obstante existen miles de vecinos que permanecen afuera del sistema y reclaman su espacio, para evitar caer en conductas que los pongan en contacto con los flagelos ya conocidos y para los cuales, la reinserción se torna doblemente compleja una vez que caen en esa cruda realidad.