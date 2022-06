Pediatría del Municipal ocupada al 100% por los efectos del encierro en la pandemia

En las últimas horas, el Hospital Municipal informó a través de un comunicado que no podrán recibir pacientes durante el fin de semana largo, por falta de disponibilidad de camas para afrontar la creciente demanda que se viene registrando.

La doctora Graciela González Prieto explicó en LA BRÚJULA 24 las causas de la decisión y teorizó por qué se produce el aluvión de pacientes, en particular en el área pediátrica: “El hospital no está cerrado, lo que no se hace es ingresar nuevos pacientes hasta tener la posibilidad de internarse en los servicios que correspondan”.

“La demanda en la guardia ha sido altísima estos últimos cuatro días, hemos tenido pacientes ingresados en camillas y sillas, con patologías respiratorias, personas que se infectan con cualquier virus de los que están circulando”, sostuvo González Prieto, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, reconoció que “antes de la pandemia ocurría, con menos frecuencia que ahora, y los hospitales privados trabajaban de una manera diferente y la gente tenía otro poder adquisitivo o cobertura social. Esto se va a ir agravando en los meses que vienen que serán muy fríos”.

“Es la primera vez que vemos la sala de pediatría ocupada al 100%, lo mismo que la sala de terapia intensiva de niños, redirigiendo camas del sector de adultos. Tiene que ver con la pandemia; durante dos años estos chiquitos estuvieron en casa, sin contacto con otros niños o adultos. Esas patologías vinculadas a la bronquiolitis hoy se acumulan en la edad habitual y aquellos que estuvieron adentro y no se la contagiaron”, resaltó, exponiendo su preocupación.

No obstante, González Prieto indicó: “Los que tuvimos que salir, nos cuidamos mucho y con la liberación de actividades, los que no nos resfriamos antes, nos contagiamos ahora. Lo propio ocurre con el compartir el mate, que es un agente de transmisión de enfermedades. Las defensas contra enfermedades virales se debilitaron, por eso hay gente que hasta necesita internación, en especial hipertensos, diabéticos, obesos o fumadores. De nada sirve llorar sobre la leche derramada, debemos hacerle frente a lo que nos toca y seguir adelante”.

“Creemos que en estos días va a haber altas en las salas de clínica médica y quirúrgica, la terapia de adultos no está ocupada al 100%, no obstante pedimos a la gente que haga el uso responsable de la guardia y solo acudan si el cuadro es grave, porque de lo contrario tendrán que esperar. Tenemos el personal para atenderlos, pero no la capacidad física para hacerlo con premura”, desmenuzó.

Por último, llamó a la toma de conciencia: “Pedimos que durante el fin de semana, los bahienses se manejen responsablemente en la calle, incluso a los que pedimos delivery que tengamos paciencia para evitar exponer a los trabajadores que reparten comida por las calles”.