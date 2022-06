Montero, con los tapones de punta contra el director de Tránsito local

Federico Montero, actual Director de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad de la Provincia, negó rotundamente que los efectivos de su área no hayan estado disponibles para trabajar en operativos de tránsito el pasado fin de semana.

En concreto, Montero le respondió públicamente a Martín Moyano, a cargo de la oficina de Tránsito de la Municipalidad, quien en contacto con La Brújula 24, deslizó que hubo una merma en el trabajo de la fuerza, lo que habría originado la falta de operativos.

Todo quedó en evidencia a raíz de una una “invasión motoquera” que causó estragos en la ciudad, poniendo en riesgo a quienes protagonizaron un aluvión de infracciones y a los vecinos que disfrutaban de la jornada tranquila de domingo.

“Es falso por donde se lo mire, por eso me atreví a hablar en Twitter y salir con ustedes –por la entrevista radial– para desmentir al funcionario. Nosotros fuimos alertados por el Municipio el mismo jueves a instancias del comisario Gonzalo Bezos para colaborar con la policía, pero como no le llegaban los controles él los pidió y ahí le comunicaron que no habría por algún ajuste que estaban haciendo. Para mí eso es desacertado, pero no estoy en el Municipio como para saberlo. Al no tener operativo de tránsito nos pidieron que no enviemos policía”, relató.

Y agregó: “El día domingo teníamos 130 efectivos trabajando en la vía pública, para que hagan lo que la comuna disponga, aunque jamás fue llamado el personal para realizar ningún operativo”.

“Lo primero que hay que hacer cuando uno es funcionario es no mentirle a la gente, sin deslindar responsabilidades para tapar nuestra incapacidad. No faltó policía en ningún momento, el Municipio no realizó ningún tipo de control el fin de semana. Si vos como Municipio avisás que por presupuesto no vas a hacer controles después no podes salir a decir que la policía estaba en otro medio porque es falso”, aseveró vehementemente.

Hubo múltiples denuncias de los vecinos que veían las conductas de las personas que venían haciendo willy, que son contravenciones y no delitos. El día domingo a las 16:30 cuando salen de contramano por O’Higgins porque había dos motos de la policía local que se pararon en la peatonal drago para poder interceptarlos por O’Higgins. Siempre hay policía, nunca dejó de haberlo.

Y remarcó que en el centro de la ciudad, los únicos presentes durante la “invasión motoquera” eran efectivos de la fuerza provincial. “Me extraña, dicen que vieron las cámaras de seguridad para sacar patentes, deben haber visto entonces las motos de Policía que estaban ahí parados para evitar que siguiera avanzando la situación, por eso se fueron en contramano”.

“Si –Martín Moyano– está o no a la altura de las circunstancias tendrá que evaluarlo el Intendente. Yo lo que digo es que siguen siendo un gobierno en el que siempre la culpa es del otro, siempre deslindan responsabilidades para no hacerse cargo de su propia incapacidad”, apuntó Montero. Y dijo que “Policía siempre está para cuidar al vecino. Estamos trabajando mancomunadamente con ellos como siempre, ayer hablé con Marcos Streitemberger y estaba sorprendido por los dichos de su compañero”.

“Esto no es personal, con Moyano tuve varias reuniones y me puse a disposición en todo momento, pero cuando el funcionario sale a decir una mentira yo estoy en obligación de salir a desmentirlo. Los empleados de Tránsito saben lo que hacen, son de elite, pero él tiene que hacerse cargo”, sintetizó.

El cruce en Twitter