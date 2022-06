El árbitro Facundo Tello, designado para representar al país en Qatar, fue recibido esta mañana en la Municipalidad por el intendente Héctor Gay. Luego, dialogó con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”, emitido por LA BRÚJULA 24 y se mostró feliz por el momento que está atravesando.

“Más que un objetivo –ir al Mundial-, es un sueño hecho realidad. No me atrevo a decir que fue un objetivo porque es demasiado grande. Lo más normal para un árbitro no es ir a un Mundial, por eso es un sueño”, expuso el colegiado bahiense.

“La verdad es que estoy muy feliz, viviendo un momento muy lindo a nivel familiar, disfrutando las muestras de afecto de la ciudad y lo que me tocó recibir hoy”, agregó.

A modo de análisis de lo que viene, Tello manifestó que “soy muy futbolero, muy hincha de la Selección. La realidad es que nosotros vamos a trabajar, pero los protagonistas son los jugadores, por eso siempre quiero que le vaya bien”.

“Tuvimos la semana pasada un seminario en Paraguay, siempre con algunas cuestiones a ajustar, en busca de llevar el nivel a lo mejor posible”, indicó. Y se refirió a un posible cambio en cuanto a la forma de medir los offside: “Es una tecnología extraordinaria, salen las decisiones más rápidas. Pero no cambia para nada las decisiones que tiene el árbitro en la cancha. Es una herramienta que está para asistirnos”.