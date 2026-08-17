Cómo hacer jabón casero con aloe vera y cáscaras de naranja: la receta paso a paso

Preparar jabón casero con aloe vera y cáscaras de naranja se convirtió en una de las recetas sustentables que ganó terreno en las redes sociales. La propuesta combina ambos ingredientes con una base de jabón vegetal y permite obtener pastillas artesanales con aroma cítrico para la higiene cotidiana.

El primer paso consiste en trabajar con las cáscaras de naranja. Luego de lavarlas bien, hay que cortarlas en pequeños trozos y colocarlas dentro de una olla con agua hasta cubrirlas. La preparación debe cocinarse entre 10 y 15 minutos a fuego moderado, preferentemente con la olla tapada, hasta lograr una infusión concentrada.

En paralelo hay que preparar el aloe vera. Se retiran las espinas de una hoja y se la deja reposar en agua durante varias horas —si es posible, de un día para otro— para reducir la presencia de aloína, una sustancia amarillenta que puede provocar irritación. Después se extrae la pulpa con una cuchara y se la mezcla hasta obtener un gel uniforme.

Para armar el jabón pueden utilizarse una barra de jabón de coco y otra de glicerina, preferentemente de origen vegetal y sin perfumes o colorantes. Ambas deben derretirse a baño María y, cuando la preparación esté líquida, agregar una cucharada abundante de aloe vera y otra del líquido obtenido con las cáscaras de naranja.

Una vez que todos los ingredientes estén bien integrados, la mezcla se coloca en moldes de silicona y se deja enfriar hasta que solidifique. Como detalle opcional, se puede pulverizar una pequeña cantidad de alcohol sobre la superficie para disminuir la formación de burbujas. También es posible sumar unas pocas gotas de aceite esencial cítrico o de menta para reforzar el perfume.

El aloe vera es utilizado habitualmente en productos cosméticos por la sensación de hidratación y frescura que aporta, mientras que la cáscara de naranja contiene aceites esenciales responsables de buena parte de su característico aroma. De todos modos, al tratarse de una elaboración casera, se recomienda probar primero el jabón sobre una pequeña zona de la piel y suspender su uso ante cualquier irritación o reacción adversa.