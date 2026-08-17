Monte Hermoso confirmó las bandas para la Fiesta de la Primavera: dos pesos pesados del rock nacional

Monte Hermoso ya comienza a palpitar una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Primavera y confirmó dos de los nombres más esperados de la grilla musical: Cruzando el Charco y Guasones desembarcarán en el balneario durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre.

El primero de los grandes shows será el sábado 19, cuando suba al escenario Cruzando el Charco. La banda platense llegará en medio de un 2026 cargado de actividad, con una gira nacional e internacional y después de celebrar sus 14 años con un multitudinario recital realizado a principios de agosto en el Microestadio Atenas de La Plata.

El cierre quedará para el domingo 20 y estará a cargo de Guasones, otro viejo conocido del público de la región. La histórica banda liderada por Facundo Soto viene recorriendo el país con su gira Rock & Blues en Vivo 2026, además de haber sumado presentaciones internacionales durante el año.

La fiesta va a ser el 19 y 20 de septiembre, con dos grandes bandas que ya están confirmadas y que son Cruzando el Charco y Guasones. Desde el municipio de la vecina localidad balnearia resaltaron el esfuerzo realizado para concretar ambos espectáculos en el actual contexto económico.

La propuesta no terminará allí. Desde el Municipio adelantaron que se sumarán bandas locales y regionales, cuya programación será anunciada más adelante, además de un patio gastronómico, food trucks, beer trucks y un cronograma de actividades destinado a quienes lleguen durante el fin de semana.

Una de las cuestiones que todavía resta resolver es dónde se desarrollarán los espectáculos centrales. La tradicional Plaza Parque General San Martín se encuentra actualmente en obra por la construcción de un nuevo paseo comercial, mientras que el frente costero todavía atraviesa trabajos de recuperación por los daños provocados por el temporal de mayo.

La comuna aseguró que se analizan alternativas y que se garantizarán las condiciones de seguridad para recibir a los miles de jóvenes y familias que cada año eligen Monte Hermoso para darle la bienvenida a la primavera.