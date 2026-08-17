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El fin de semana largo termina con un día fresco y mayormente nublado
El Servicio Meteorológico Nacional desarrolló todo lo que hay que saber en materia climática para las próximas horas en Bahía y la región.
El último día del "finde XL" en Bahía Blanca y toda la región presentará condiciones típicas de invierno, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
El amanecer va a presentar cierta inestabilidad, aunque las condiciones irán mejorando con el paso de las horas, en el marco de una jornada con el cielo mayormente cubierto.
La temperatura máxima para la tarde de hoy podría trepar hasta los 13 grados, con viento que va a soplar con intensidad moderada del cuadrante sur y alto índice de la humedad.
Para este martes se pronostica una mejora notoria, siempre dentro del marco de un ambiente frío y sin posibilidades de precipitaciones, con una brisa del noroeste.
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