Cómo hacer sorrentinos de osobuco con una sabrosa reducción de carne

Hay platos que, apenas llegan a la mesa, tienen ese no sé qué capaz de convertir una comida común en algo especial. Los sorrentinos de osobuco entran de lleno en esa categoría: una propuesta abundante, reconfortante y llena de sabor, ideal para salir un poco de las recetas tradicionales.

Las pastas rellenas son, desde hace tiempo, una de las grandes favoritas de la cocina. Sin embargo, entre los clásicos rellenos de jamón y queso, ricota o verdura, siempre hay lugar para animarse a combinaciones diferentes. Y ahí aparece el osobuco, un corte con muchísimo potencial que, bien cocinado, se vuelve tierno, jugoso y profundamente sabroso.

La gracia de esta receta está justamente en aprovechar al máximo la carne. Por un lado, el osobuco se convierte en un relleno potente y delicioso para los sorrentinos. Por el otro, sus jugos y aromas dan vida a una salsa que eleva el plato por completo.



Ingredientes

1 kilo de osobuco.

500 gramos de harina 0000.

5 huevos.

1 cucharada de aceite de oliva.

Sal y pimienta a gusto.

1 cebolla grande.

1 zanahoria.

1 rama de apio.

2 dientes de ajo.

1 vaso de vino tinto.

500 ml de caldo.

2 cucharadas de puré de tomate.

Laurel, tomillo o hierbas aromáticas a gusto.

Queso rallado para servir.

Aceite de oliva extra para la cocción.

Preparación

Cocinar el osobuco: dorar los trozos de osobuco en una olla con aceite de oliva. Luego agregar cebolla, zanahoria, apio y ajo picados, sumar vino tinto, caldo de carne, tomate y hierbas aromáticas. Cocinar a fuego bajo hasta que la carne quede muy tierna y pueda desmenuzarse fácilmente. Preparar el relleno: retirar el osobuco de la olla, separar el hueso y desmenuzar la carne. Mezclarla con parte de sus propios jugos de cocción reducidos. Dejar enfriar antes de armar los sorrentinos. Armar los sorrentinos: colocar porciones del relleno de osobuco sobre la masa de pasta, cubrir con otra capa de masa y cerrar los bordes presionando bien para evitar que se abran durante la cocción. Preparar la reducción de osobuco: colar el líquido restante de la cocción y llevarlo nuevamente al fuego hasta reducirlo para lograr una salsa espesa e intensa que acompañe a la pasta. Cocinar los sorrentinos: hervirlos en abundante agua con sal hasta que la masa esté cocida y comiencen a subir a la superficie. Retirarlos con cuidado para que no se rompan. Servir el plato: colocar los sorrentinos en un plato, bañarlos con la reducción de osobuco y terminar con queso rallado, pimienta recién molida o hierbas frescas.

Con información de TN Recetas