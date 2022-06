Ocho años y medio por prender fuego a su pareja

Maximiliano Cayuñir, el sujeto que fuera hallado culpable –juicio por jurados– por prender fuego a su pareja luego de rociarla con alcohol, fue condenado a 8 años y medio de cárcel.

Cabe recordar que el fiscal Jorge Viego había solicitado 9 años y seis meses de prisión. La abogada de la víctima, Fernanda Petersen, 10 años y la defensa una pena de 3 años.

Según consta en la investigación, el hecho se produjo el 2 de mayo del 2020, durante la tarde, en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Coronel Morel al 400. En el lugar, el acusado le arrojó líquido inflamable a su pareja sobre el cuerpo y las prendas que vestía, para luego prenderla fuego con un encendedor, provocándole quemaduras en la cara, pecho y el brazo derecho, que le afectaron el 24 % de la superficie corporal total.

“Que se haga justicia y no le pase esto a otra chica”

En diálogo con este medio, Cintia García, la víctima señaló entre varias cosas que “yo pienso que tendría que hacerse justicia para que no le pase esto a ninguna chica más”.

Y consultada respecto de cómo eran sus días junto al agresor, explicó que “no pedía ayuda por miedo, le contaba a algunas personas y nada más. A una de sus hermanas le contaba y ella me veía marcada o algo de eso y me preguntaba. En un momento, cuando estaba embarazada, me pegó con un caño de gas y me fracturó un tobillo, aunque no le hice denuncia”.