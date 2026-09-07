Colegios profesionales y desarrolladores se suman a debatir el nuevo Código de Ordenamiento Urbano

Bahía Blanca avanza en el proceso de actualización del Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), una normativa considerada clave para definir el crecimiento de la ciudad durante las próximas décadas y reemplazar el esquema vigente desde la década de 1990.

El anteproyecto se encuentra actualmente en etapa de análisis y discusión con diferentes sectores vinculados al desarrollo urbano, entre ellos los colegios de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros, además de la Cámara de Desarrolladores Urbanos de Bahía Blanca.

Desde el Municipio señalaron que el objetivo es alcanzar un nuevo marco normativo a partir del intercambio con profesionales y entidades del sector, con la participación del secretario de Planeamiento, José Zingoni.

Uno de los que destacó la necesidad de avanzar con la modificación fue Reinaldo Beain, presidente del Colegio de Agrimensores de Bahía Blanca y de la Provincia. “Estar tan cerca de la aprobación del Código es absolutamente saludable. Es una herramienta no solo necesaria, sino urgente”, afirmó.

Además, remarcó la intervención de las instituciones durante el proceso: “Rescato la participación activa que se nos dio a todos los actores vinculados al territorio”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Arquitectos de Bahía Blanca, Juan Boiardi, consideró positivo que ya exista un anteproyecto sobre el cual trabajar. “La ciudad sufrió transformaciones desde 1991 que el código actual no podía contemplar”, sostuvo.

Boiardi explicó que actualmente mantienen “un trabajo en conjunto y en comunicación permanente con el equipo municipal para revisar y aportar a la propuesta final”.

Desde el Colegio de Ingenieros, Ricardo Kloster también valoró la instancia de discusión abierta entre los distintos sectores. “Entendemos como muy valioso el trabajo desarrollado y coincidimos en la necesidad de contar con un instrumento que ordene la ciudad y oriente su crecimiento”, señaló.

En ese sentido, indicó que la entidad se encuentra revisando el documento junto a sus matriculados para realizar aportes desde su perspectiva institucional.

También se pronunció Alejandro Tedesco, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos de Bahía Blanca, quien destacó la decisión de actualizar el marco de ordenamiento territorial. “Valoramos especialmente la apertura al diálogo y la posibilidad concreta de participación que el Municipio ha brindado a nuestra Cámara y a los distintos actores vinculados al desarrollo urbano”, expresó.

Actualmente, las entidades analizan cuestiones como las capacidades constructivas, los usos del suelo y la factibilidad de los servicios de infraestructura.

El objetivo del proceso es avanzar hacia un nuevo Código de Ordenamiento Urbano Territorial que contemple las transformaciones que atravesó Bahía Blanca en las últimas décadas y establezca criterios para su crecimiento futuro.