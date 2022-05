“Que se haga justicia y no le pase esto a otra chica”

Cintia García es una joven bahiense que en mayo del 2020 sufrió un brutal ataque. Su por entonces pareja, Maximiliano Cayuñir –hoy comienza el juicio en su contra– quiso matarla. Y de la forma más brutal: la prendió fuego.

Esta mañana, desde Tribunales, la víctima dialogó con La Brújula 24 respecto de sus sensaciones en este momento. Sus nervios y temores. El recuerdo de un hecho por el que se salvó verdaderamente de milagro. Y un pedido concreto: “Que se haga justicia”.

“Es difícil, tengo unos nervios bárbaros. Estoy muy nerviosa. Yo pienso que tendría que hacerse justicia para que no le pase esto a ninguna chica más”, expuso Cintia en el comienzo de la entrevista. Y recordó: “Estaba en pareja con Maximiliano, tuvimos una discusión, me roció con alcohol y me prendió fuego”.

“Me quedaron cicatrices en el cuerpo, en la cara no porque hice las curaciones que tenía que hacer. Él había tenido otros episodios de violencia, me golpeaba, pero jamás pensé que iba a llegar a esta situación”, aseveró.

Y consultada respecto de cómo eran sus días junto al agresor –llega al juicio por jurados en condición de detenido– “yo no pedía ayuda por miedo, le contaba a personas, y nada más. A una de las hermanas de él yo le contaba y ella me veía marcada o algo de eso y me preguntaba. En un momento, cuando estaba embarazada, me pegó con un caño de gas y me fracturó un tobillo, aunque no le hice denuncia”.

El fiscal Jorge Viego, minutos antes de que comience el debate oral, reveló que “debimos esperar los tiempos de la pandemia para celebrar los juicios por jurados y paulatinamente se va haciendo uno a otro”.

“Cayuñir está acusado de un delito grave por lo que se decretó la prisión preventiva. La pena en expectativa es de 10 a 15 años. Los hechos fueron vistos por las hijas de la pareja, una beba recién nacida y una niña chica”, refirió Viego.

Por último, indicó que “la tentativa de homicidio agravada doblemente, incluye la violencia de género. Ellos eran convivientes y en el caso de él había tenido episodios contra la víctima”.