Rocío Marengo anunció que se casa con Eduardo Fort

Tras superar una crisis que copó los medios, Rocío Marengo y Eduardo Fort van a casarse. La noticia se la habrían confirmado a su entorno en la noche del lunes durante una reunión familiar.

Este martes, LAM (América) comenzó con el enigmático de un casamiento. Pía Shaw, dueña de la primicia, adelantó que la fiesta va a ser el próximo verano: “Hoy le pregunté, le dije ‘me llegó esta versión de esto que sucedió’ y él me dijo ‘ya me conocés’ y no me lo negó”. Acto seguido reveló: “Se casan Eduardo Fort y Rocío Marengo”.

Según contó la angelita, en la noche del lunes, la familia compartió una cena donde los novios anunciaron la noticia del evento que tendrá lugar entre noviembre y enero.

La foto que compartió Eduardo Fort (Foto: Captura Instagram /eduafort)

“Esta es la story que subió Eduardo Fort ayer y tenía este significado”, dijo Ángel de Brito al mostrar una foto en la que se puede ver a Marta y Felipe Fort, entre otros.

Fuente: TN