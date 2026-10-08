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El Gobierno estudia denunciar a Irán ante la Corte Internacional de Justicia por el ataque a la AMIA
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que mantuvo un encuentro con autoridades de la mutual judía para evaluar alternativas.
El Gobierno estudia denunciar a Irán ante la Corte Internacional de Justicia por el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, con el objetivo de obtener una condena internacional contra el régimen señalado por la Justicia argentina como responsable del ataque que dejó 85 muertos.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que mantuvo un encuentro con autoridades de la mutual judía para evaluar alternativas. “Nos reunimos con autoridades de la AMIA para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994”, señaló.
La iniciativa avanzaría en paralelo al juicio en ausencia que se tramita en la Argentina. El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete ciudadanos iraníes y a un libanés, mientras que otros dos acusados fueron sobreseídos. Se estima que el expediente podría llegar a un tribunal oral durante 2027 y que el debate comenzaría ese año o en 2028.
Entre los principales acusados figuran los exfuncionarios iraníes Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi. También están procesados Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari como cómplices necesarios, además del presunto agente de Hezbollah Salman Raouf Salman, señalado como coorganizador y operador de la etapa final del ataque.
La investigación judicial sostiene que la decisión estratégica de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por la cúpula del régimen iraní y posteriormente ejecutada por Hezbollah.
Mahiques destacó que la implementación de la Ley de Juicio en Ausencia permitió avanzar después de décadas sin que los acusados se presentaran ante la Justicia argentina. Según expresó, la medida constituye “un paso fundamental en favor de las 85 víctimas fatales, sus familias y toda la sociedad argentina”.
La causa está calificada como homicidio agravado por odio racial o religioso y peligro común, lesiones dolosas y daños agravados, considerados crímenes de lesa humanidad y genocidio.
La Justicia también estableció una coordinación con el atentado contra un avión comercial ocurrido en Panamá el 19 de julio de 1994, que provocó 20 muertos. Ambos ataques fueron reivindicados conjuntamente por Hezbollah.
Con información de Infobae
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