Militta Bora denunció a Locho: “Hace un personaje perverso”

“Hace un personaje perverso”

Parece que “El hotel de los Famosos” todavía dará mucho que hablar, porque aunque se grabará sólo hasta este jueves, se seguirá viendo al aire de Eltrece hasta mediados de julio.

El reality que conduce Pampita junto a Chino Leunis tiene un personaje central por estas horas, la víctima del bullying de la mayoría de sus compañeros, Locho, un joven que en este lunes se vio en un ataque de pánico que alertó sobre las consecuencias del maltrato.

Locho le ganó en una competencia (llamada la H) a Militta Bora, quien quedó fuera de juego, pero hablando en este martes, ella afirma que actúa y no es verdad lo que se ve.

“Empecé a ver una actuación forzada y un casette que me pareció súper perverso de su parte. Yo sufrí ataques de pánico y no hice actings. Yo sentí síntomas de claustrofobia también en la ‘H’, pero noté un manejo en lo que le pasaba a él”, dijo hablando por la Once Diez.

Y agregó sobre Locho: “veía que repetía cosas, que cuando se movían ciertas cámaras arrancaba a alimentar su personaje. Yo tuve una charla con él, y no salió en la tele, pero se la pasa hablando de plata, no es un pobrecito inocente, es un agrandado, es medio desubicado. Y capaz está hablando de otra cosa, y cuando arranca a moverse la cámara, forzadamente, arranca ‘no aguanto más, me quiero ir’ por eso le dije que se vaya, que no tenía por que aguantar tanto maltrato. Y me dijo que quiere ser ‘el abanderado del bullying’, me lo dijo en esa conversación, quiere jugar esa carta”.

Y como si fuera poco contó que está todo armado “hay un Locho que no se ve que es el que está adentro, yo también decía por qué tanto ensañamiento contra él. Pero cuando entré vi que hay actitudes de él adentro que no se ven, hasta ha puesto en riesgo el laburo de personas de atrás de cámara por hacer cosas que no se pueden hacer”. Todo muy extraño.

Cinco fuertes invitados para Andy Kusnetzoff

Andy Kusnetzoff se tomará vacaciones pero antes ya tiene agendados sus invitados para el próximo “punto de encuentro” de este sábado.

Allí estará Andrea del Boca, quien hace rato no aparece en los medios y aceptó la invitación para volver al ruedo en “PH, podemos hablar”.

Junto a Andrea estará Damián Betular, ya que el domingo termina “MasterChef, la Revancha” donde quedará como ganadora o Vicky Xipolitakis o Sofía Pachano. El pastelero estuvo viajando por el sur en una promoción para un auto y está por inaugurar un local propio en Devoto, un barrio muy de moda, con gran auge gastronómico.

También formarán parte del programa, Cumbio, especializada en redes y Georgina Barbarossa, quien el lunes debutará a las 9.30 con su nuevo magazine matutino junto a Paulo Kablan, Nancy Pazos, Analía Franchín, Rodrigo Cascón en la cocina, Noe Antonelli y Lío Pecoraro.

Y la quinta invitada será Angela Leiva, quien el domingo pasado se lució en “La peña de Morfi” y está pasando por un muy buen momento en lo personal.

La ex mujer de Rial llega a Telefe

Cuando todavía no están terminados, según dicen, sus trámites de divorcio y a él se lo vincula ya con Josefina Pouso, la ex mujer de Jorge Rial, la nutricionista Romina Pereiro, se integrará a las huestes de Telefe.

Romina estará desde el lunes formando parte del nuevo staff del programa de Ariel Rodriguez Palacios, que irá en tira diaria de 11.15 a 13, junto a Mica Viciconte y Nico Peralta.

La información la dio Pía Shaw en “LAM”, quien ya había hablado con Romina cuando se conocieron las imágenes de Pouso y Rial en Madrid y contó que lamentaba no haberse enterado antes de esa relación, para poner al tanto a sus pequeñas hijas, que consideraban a Rial como familia al casarse con su madre y convivir con él durante el matrimonio.

Romina tiene amplia experiencia en el medio, desde que trabajó junto al doctor Alberto Cormillot y Sergio Verón en columnas varias de nutrición hace años.

Primicia: Ana Rosenfeld ya no podrá visitar “LAM”

Seguramente habló con Angel de Brito para darle la información y arreglaron que vaya como invitada a “LAM” en este martes, porque a futuro ya no podrá visitarlo.

Lo que pasa es que podemos contar en primicia que la doctora Ana Rosenfeld dejó su silla en el programa de América, con gran despedida de la tele porque tenía que viajar y dedicarse a su profesión, pero volverá, esta vez por la pantalla de Telefe desde la semana que viene

La abogada será figura del panel de “Cortá por Lozano” dos veces por semana (por ahora) como parte de los cambios que estaban buscando en la producción de Vero.

Más allá de los dichos de Ana en su momento, la realidad es que uno no puede estar incómodo en un trabajo y la relación con Yanina Latorre, a ojos vista y dicha por ellas mismas, no era la mejor y esta vez Rosenfeld probará con otro equipo, en la producción de Kuarzo para las tardes de Telefe.

“Cortá por Lozano” busca renovar parte de su panel, tentó, como anticipamos, a Paulo Vilouta y a Luis Novaresio, que por estos días están fuera de la televisión abierta, pero los periodistas, por ahora, no aceptaron formar parte de la propuesta.

Con info de Laubfal.com