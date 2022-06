El tenso cruce entre Gallardo y Beccacece que casi termina a las piñas en el vestuario

Las cosas entre Gallardo y Beccacece no parecen estar bien. Hay una especie de guerra fría entre los DT´s de River y Defensa y Justicia. Es que, en los último tiempos, el Halcón de Varela ha sido uno de los pocos que se le ha plantado al Millonario. Si bien, el último encuentro en Varela fue para los de Núñez, en 2019 el Colectivero ganó un partido clave en el Monumental que dejó al entonces campeón de América prácticamente afuera del torneo que finalmente ganaría el Racing de Coudet.

Al parecer, la tensión entre Beccacece y Gallardo comenzó cuando el DT de River quiso repatriar a Enzo Fernández tras su buen paso por Defensa. Al punto que este domingo, en la previa del encuentro que se disputó en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello de la ciudad bonaerense de Florencio Varela, los técnicos ni siquiera se saludaron.

Fue a los 36 minutos que la olla a presión terminó de explotar. Todo arrancó cuando Beccacece bloqueó un lateral de River lo que provocó la crítica del Muñeco desde su banco de suplentes. “Está loco”, decía Gallardo y hacía el movimiento de que se trataba de un lateral. Pero, cuando lo vio gesticular, el ex ayudante de Sampaoli en la Selección argentina reaccionó a los gritos: “¿Qué te pasa?”, arrancó a los gritos: “¿Quién sos?

"¿Qué te pasa? ¿Quién sos?".



🗣️ Sebastián Beccacece a Marcelo Gallardo.



pic.twitter.com/Yzc05ZdSwJ — DataRef (@DataRef_) June 6, 2022

¿Por qué están peleados? Hay diferencias que vienen desde hace tiempo, en especial, cuando el Muñeco llamó a Enzo Fernández para regresar a River cuando todavía no había finalizado su contrato con el Halcón. Eso no le gustó al técnico de Defensa. Por eso no se saludaron antes del encuentro.

“River tiene un seleccionado sudamericano, es normal que marque la diferencia”, había dicho Beccacece en 2021 cuando Enzo Fernández había regresado a River. El Muñeco, antes del choque de la Copa de abril pasado, respondió: “Somos un equipo formador. No vamos a buscar jugadores seleccionados y no somos una selección. Somos un equipo que intenta potenciar futbolistas”.

Al parecer, a Marcelo Gallardo no le gustan los modos de Sebastián Beccacece. Aunque, hay que decir los dos técnicos han tenido sus polémicas con otros colegas.

Empezando por el DT de Defensa, vale recordar su tarde de furia en el Nuevo Gasómetro por la fecha número 13 de la Liga Profesional cuando el ex técnico de Racing explotó de furia y arrojó una botella contra la platea de San Lorenzo. La situación terminó en escándalo cuando intervino la policía y Beccacece terminó forcejando con los oficiales.

Pero el escándalo lo tuvo en octubre del año pasado cuando el DT de Patronato agarró del cuello al de Defensa sobre el final del partido. En aquella ocasión, cuando el árbitro pitó el final del partido, Beccacece creó que Delfino venía a abrazarlo pero lo que ocurrió fue que reaccionó por el efusivo festejo en los tres goles del técnico del Halcón. Todo terminó en escándalo.

Pero Gallardo también puede contar algunos cruce. El más picante ocurrió con Gabriel Milito en un duelo entre River y Argentinos por Copa Libertadores. Todo arrancó cuando el ex Independiente pidió una tarjeta para Marcos Angileri que provocó la respuesta del Muñeco: “Fue a la pelota, qué decís, fue a la pelota. ¿Qué amarilla? Estás al lado, Gabriel”.

Pero los reclamos del hombre que dirige al Bicho continuaron y Gallardo le pidió que se callara: “Callate, no te aguanto más”, le tiró el hombre de River, lo que generó la reacción de Milito: “¡Quién sos para hacerme callar!”. Sobre el final del partido, hablaron más tranquilos y las cosas terminaron mejor entre los DTs.

Pero, las cosas en Varela fueron diferentes. Beccacece se fue expulsado y los DT’s no volvieron a cruzarse al final de los 90 minutos. Pero el hombre de Defensa esperó al de River en el pasillo del vestuario y todo terminó a los empujones y en un verdadero escándalo. Según cuentan los que estuvieron en el lugar, si no los separaban, terminaban a las piñas.

