La increíble anécdota de Troglio sobre Bilardo y Menem en un partido a beneficio

Pedro Troglio participó en un programa televisivo y contó una desopilante anécdota que pinta de cuerpo entero cómo era Carlos Bilardo como entrendor. El ex futbolista de la selección argentina recordó el día que el Doctor les pidió enfáticamente que no le pasaran la pelota al por entonces presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem: “¡No se la den!”.

Sabido es que al entrenador campeón del mundo en México con la Albiceleste no le gusta perder a nada y esto quedó reflejado en un partido a beneficio que se celebró junto a los campeones del Mundial de 1986. Aquel amistoso se disputó el 21 de julio de 1989 en el estadio de Vélez Sarsfield y juntó a unas 40 mil personas.

El equipo que dirigió Carlos Bilardo en aquella jornada estaba comandado por Diego Armando Maradona e integrado casi en su totalidad por los futbolistas que se habían consagrado tres años antes en la Copa del Mundo. Sin embargo, esta formación contaba con la presencia, como capitán, de Carlos Saúl Menem, quien a los 59 años había asumido como mandatario de la República hacía apenas dos semanas.

Enfrente estaba un combinado de reconocidos jugadores, entre los que se destacaban, entre otros, Carlos Ischia y Hugo Orlando Gatti. También había figuras que Bilardo no había convocado para la cita mundialista, por lo cual al Doctor no se le pasaba por la cabeza perder frente a este equipo, así se tratara de un amistoso a beneficio. Teniendo en cuenta que Menem era el volante central, el Narigón les pidió encarecidamente a sus pupilos que no le pasaran la pelota al Presidente de la Nación.

“Bilardo me gritaba que no se la demos a Menem”, recordó Troglio al ver una foto suya con el Doctor mientras brindaba una entrevista a la La Noche de TyC Sports. “Él quería ganar, no quería perder”, insistió Pedro, quien brindó más detalles de aquel increíble pedido del DT: “Yo jugaba por la derecha y Menem de cinco. Bilardo no quería perder contra el resto de los jugadores de Argentina que él no convocaba a la Selección. Por eso nos gritaba ‘no se la den a Menem’”.

“Menem no dijo nada, pero me imagino que habrá escuchado”, agregó entre risas Troglio. “Nosotros se la dábamos poco, pero la perdía y se venían unas contras…”, recordó el ex técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata y San Lorenzo de Almagro.

El partido en aquella jornada terminó con triunfo para la Selección por 1 a 0, gracias al gol de Diego Maradona de tiro libre. “Presidente de Argentina, practicar uno de mis deportes preferidos, entrar a la cancha con estos ídolos, porque son mis ídolos, ¿qué más puedo pedir?”, expresó en aquel entonces Menem, quien amaba el distintas disciplinas y solía compartir gratos momentos con los deportistas.

Fuente: Infobae