Bagnaia ganó en Italia y Quartararo se consolida como líder del MotoGP

Francesco Bagnaia (Ducati) ganó en su país el Gran Premio de Italia de MotoGP, este domingo en el circuito de Mugello, entrando en meta delante del vigente campeón y líder del Mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha).

El español Aleix Espargaró (Aprilia), segundo en el campeonato, ocupó el tercer cajón de un podio idéntico al del Gran Premio de España de hace un mes.

El seis veces campeón del mundo Marc Márquez terminó décimo en la que es su última carrera antes de una larga pausa para volver a operarse de su brazo derecho, fracturado en 2020.

The champion extends his lead at the top! 👀@FabioQ20 pulls out an 8 point gap over main rival @AleixEspargaro heading to the #CatalanGP next weekend! 🙌#MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/fJAp0xnvKP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 29, 2022

Fuente: LB24 / AFP.