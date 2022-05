Vecinas enfrentadas por el olor a pescado: una pela camarones en el garaje de su casa

Esta mañana quedó en evidencia un creciente enfrentamiento –verbal– entre varios vecinos de Villa Rosas, que habitan en las inmediaciones de la Escuela Primaria 23.

Primero, una mujer se comunicó con la producción de La Brújula 24 y contó que “es una casa que está usurpada, pero resulta que es un desastre el olor nauseabundo que hay, es un desastre. Están pelando camarones y langostinos en Maestro Piccioli –1700– pero no es un frigorífico”.

“Todos los vecinos tenemos quejas, pero nadie hace nada. Trae moscas, de todo, es impresionante. Es verdad que están trabajando, lo que pasa es que no un lugar para estar así”, aseveró con indignación. Y no fue la única que se pronunció en el mismo sentido.

Por su parte, el móvil de la emisora se acercó a ese domicilio y dialogó con Ester, quien reconoció que lleva adelante ese trabajo. “Limpiamos camarones en el garaje y vienen a las 7 y se los llevan de vuelta. Se llevan todo, no tiramos nada acá. La cáscara y la pulpa, todo, no deja más nada”.

“Si alguien me da un trabajo no pelo más camarones, pero no tengo más nada. Es el camión el que carga los cajones, tendrían que hablarlo con él. Que venga la señora que me denunció y hable conmigo. Ya sé quien puede ser, pero ella no vive en mi cuadra, vive en la otra por Libertad. Que venga y la voy a tratar bien, que ponga la cara ella y no vaya a radio. Aparte queda solamente un mes y se termina la temporada”, remarcó.