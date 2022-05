“Pasó un año y las esperanzas se van perdiendo”, dijo la mamá de Gabriel

Cristina, madre de Gabriel García Gurrea, dijo esta mañana en La Brújula 24 que a un año de la desaparición de su hijo, “la esperanza se va perdiendo”.

En contacto con la emisora, la mujer reiteró que esta tarde se va a llevar adelante una marcha en General Daniel Cerri, desde las 16:30, para pedir justicia. Y comentó que “yo siempre tuve la ilusión de que volviera, pero ya pasó el tiempo y eso se va perdiendo”.

“Tenía una audiencia con el fiscal Viego el lunes, pero me presenté y con este problema del apuñalado que hubo en Bahía y el caso de Cabildo –crimen de Juan Matías Pereyra-, el doctor no me pudo atender y quedó en llamarme. Novedades no hay, él trabaja muy con su gente y no es de decir mucho lo que hace para que no se filtre la información”, apuntó Cristina.

Y agregó: “Nos dice -por Viego- que están trabajando, y yo creo que lo hacen y mucho, pero no tenemos demasiada información. Lo último que supe fue que día 16 abrieron los teléfonos en Buenos Aires y eso tarda, los resultados aún no están”.

Un año

El 19 de mayo del año pasado Gabriel no fue a trabajar, sus compañeros avisaron a la familia y tras la denuncia policial comenzó una búsqueda que aún no arrojó respuestas. Desde un inicio pesan las sospechas sobre Pamela Antúnez, quien fuera su pareja, y en Marcelo Campetella, señalado como el amante de ella.

Una serie de incongruencias en las declaraciones de ambos originaron el debate. Según explican fuentes oficiales, esa conductas entorpecieron y demoraron la tarea que iban a realizar los investigadores.