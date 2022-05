“Si mi mamá decide ser candidata, la apoyaré como en todo lo que hace en la vida”

Rocío Marengo, la conductora televisiva bahiense que se convirtió en una verdadera embajadora de la ciudad dentro de la farándula nacional y con un gran suceso en Chile, pasó esta mañana por los estudios de LA BRÚJULA 24 y habló de todos los temas, incluso de su vida privada, aprovechando su estadía visitando a familia y amigos.

“Estoy muy contenta, vine a conocer a mi sobrina. Se llama Clarita y es la hija de mi hermano que es muy perfil bajo. Trato de pasar mucho tiempo con ella en brazos, nació el 1° de mayo. Estoy practicando, me demoré en venir porque empecé el tratamiento para ser mamá. En cuanto pude, me tomé un vuelo y acá estoy para estar con ella. Bajé un poco el perfil, laburé toda mi vida muchísimo, dejando mi vida personal porque amo mi trabajo”, enfatizó Marengo, al inicio de la extensa entrevista radial.

Además, recordó que “me fui de Bahía Blanca a los 17 años y no paré. Ahora sentí que era momento de guardarme, sin dar entrevistas en los programas. Estoy muy acompañada por mis amigas y mi familia, la ilusión es muy grande y la semana próxima seguramente tendremos novedades”.

“Mi mamá escatimó información, en Twitter me enteré por alguien que me etiquetó con la nota de La Brújula 24. Sé de la admiración que tiene por Milei desde la época en la que trabajaba con Guido Kaczka, ella me admitió que siente la misma felicidad por el crecimiento de Javier idéntico al que percibía cuando mi carrera progresaba. Mi mamá es arquitecta, dio clases toda la vida desde que se separó para tener su sueldo fijo para que sus tres hijos tengan todo”, sostuvo, durante la charla con el periodista Germán Sasso.

Y no ahorró palabras de elogio: “Es una guerrera que se jubiló joven y va a las escuelas a dar clases de apoyo particulares. A ella le gusta mucho la ayuda social y la voy a apoyar en lo que haga en la vida, siempre fue parte de las marchas que se hacían, más allá de que mi sugerencia fuera que no se exponga”.

Graciela Paganini, mamá de Rocío Marengo.

“En su momento tuve un acercamiento a la política, con el partido de Mauricio D’Alessandro, que era más un juego que en otra cosa. Mi mamá pudo tantas cosas en la vida que si se pone objetivos en la vida, los va a lograr. Lee mucho sobre Javier Milei y cuando escuché la nota, sentí que era yo la que estaba hablando porque somos muy parecidas, aunque ella me aclaró que no quiso mencionarme, más allá de que no tenía problemas”, recalcó Marengo.

Consultada respecto a cómo lleva la popularidad, reveló: “Pese a lo que la gente puede llegar a pensar, ser figura pública me convirtió en una persona a la que los hombres no se le acercaban. Hasta que llegue un hombre que se banque estar con una mamá soltera como yo. Nunca quise mezclar las cosas, la decisión que tomé viene de hace un montón, investigué y me convertí en especialista en tratamientos. No tenía amigas cercanas que lo hayan hecho, averigüé en todas las clínicas del país y el exterior”.

“Siempre tuve en claro lo que quiero para mi vida, mi futuro, porque quizás cuando uno es más chico se tira de cabeza a la hora de tomar decisiones, pero ahora por una cuestión biológica lo enfrento de esta forma, creo que es lo mejor. Estoy muy segura, pese a que vengo de una familia super conservadora, soy una mujer muy independiente que viajan constantemente a Chile, donde soy tanto o más reconocida que acá, algo que no es nada fácil”, indicó Rocío.

En lo estrictamente laboral, manifestó que “este es el primer año que me toca grabar un programa en Telefé Argentina para Chile, en el estudio de Marley. Hasta los participantes son de allá, les conviene grabar acá. En Masterchef Chile llegué hasta la final y en Argentina entre los últimos seis, luego vino el Bailando. Todos proyectos que quizás postergaron esto de la maternidad. En la vida muchos hombres me han hecho sufrir, en el ambiente tengo muchas amigas como Mica Vicciconte, Maipy Delgado, Silvina Luna, Julieta Nair Calvo y Claudia Villafañe que es un ángel de verdad”.

“El teatro y los realitys me dejaron muchas amistades. Con Rada tengo relación, fui a su programa y a Abel Pintos me lo he cruzado una vez y fue muy amoroso. Me ofrecieron un trabajo en Argentina, siempre me tienen en cuenta y tanto mi hermano como mi cuñado suelen darme una mano con relación a mi carrera. La fama no la siento como una carga, me gusta, jamás me negué a una foto porque no me gustaría ser tildada de mala onda. Viajo mucho al Interior a hacer eventos y valoro el amor desinteresado que te demuestran, hasta te hacen regalitos”, aseguró Marengo, visiblemente agradecida.

En el tramo final, retomó el tema que la tiene ansiosa e ilusionada: “Tomé la decisión de ser mamá porque mi abuela y mi mamá fueron empoderadas en otra época, mujeres muy fuertes que pudieron dar batalla ante las complicaciones. Mi mamá particularmente dio todo en nuestra infancia, cada familia tiene su historia, pero ella fue una guerrera. Tengo mucho cariño con mamás y papás solteros, con Luciana Salazar hablo muy seguido, con Marley y su pareja, nadie puede juzgar respecto de si exponen o no a sus hijos porque lo importante es que los nenitos estén con una sonrisa”.

“Estoy contenta de estar en Bahía Blanca, no siempre fue fácil por cuestiones de trabajo, por eso estoy disfrutando mucho de estos días”, concluyó.