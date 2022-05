“Que la gente se quede tranquila porque no la van a multar”

La de ayer fue, más allá de cuestiones puntuales, una jornada histórica en Argentina.

Sin ir más lejos, el director del Indec, Marco Lavagna, calificó como “muy normal” el operativo del Censo Nacional 2022, y adelantó que habrá una semana para recuperar datos de las viviendas que quedaron pendientes.

En ese sentido, en diálogo con La Brújula 24 el inspector Jefe de la Región 22, Claudio Martini recordó que “ayer fue un día muy largo, toda la estructura trabajó mucho hasta las últimas horas y la verdad que muy bien. Hay algunas cuestiones para subsanar pero muy bien en general”.

“Pudimos resolver muchas situaciones, aunque el día es finito y se termina más allá de las buenas intenciones. Hubo gente que no se encontró con el censista y es por eso que hemos puesto no solo el 0800 -3452022-, también dos números fijos para que la gente se comunique e ir resolviendo la situación. Son el 4552186 y 4501765”, señaló.

Además, Martini dijo que “tenemos algunos días para resolverlo, que la gente se quede tranquila que no le van a hacer una multa. En función del volumen vamos a reordenar el operativo, se pensó en reactivar otra vez el censo digital, lo importante es recabar los datos que faltan”.

Curiosidades

“Se dieron algunas cuestiones con mascotas, de gente que se asustó con algún perro, pero por suerte no pasó nada grave, no pasó del momento. Estamos muy contentos con la colaboración del vecino en general. Hubo quienes esperaban al censista con un café o con un chocolate. Otros que dejaron inscripciones en la puerta para que no los fueran a censar muy temprano”.

Primeros datos

“Dijeron que un dato preliminar habría entre hoy y mañana, pero no sabría decirlo”.