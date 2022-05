La impresionante oferta del Tottenham por Lautaro Martínez

Lautaro Martínez sigue siendo uno de los mejores delanteros del fútbol europeo. El atacante del Inter de Milan no sufrió la salida de Romelu Lukaku en el mercado de pases anterior y se transformó en el líder de ataque del equipo de Inzaghi: en 48 partidos, marcó 25 goles y dio 4 asistencias.

Lautaro Martínez llegó al Inter en 2018 por una cifra cercana a los 25 millones de euros y desde entonces se ganó un lugar en el once inicial que terminó ganando el Scudetto. A lo largo de estos años, Lautaro fue vinculado al Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid pero siempre pudo retenerlo el Inter, hasta hoy.

Según revela el medio británico Mirror, Tottenham tiene decidido ir con todo nuevamente por Lautaro. El equipo dirigido por Antonio Conte, quiere pagar 82 millones de euros por el traspaso del delantero argentino, que ya lo tuvo en el Inter de Milán cuando se ganó el título italiano.

Tottenham ya lo quiso en el mercado de pases anterior y Lautaro fue tajante: “La gente habla mucho y no me gusta. Siempre doy lo mejor de mí y no me gustan ciertas voces. Intento darlo todo. Obviamente que no me gusta entrar como suplente, pero cuando lo hago trato de dar todo por el equipo. Estoy centrado en mi trabajo y no escucho todo lo que se habla. Siempre estuve tranquilo, trabajando para el equipo”.

Lautaro Martínez y Antonio Conte tuvieron varios encontronazos en el Inter de Milán aunque el entrenador italiano siempre valoró al argentino. Ahora, el Tottenham quiere juntarlo con una bestia como Harry Kane, en lo que puede ser una dupla de ataque temible para el fútbol inglés.

Fuente: Bitbol