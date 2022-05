Vecinos pringlenses juntan firmas contra el encierro de perros

Tras el anuncio por parte del Municipio del inicio de la captura de perros que estén sueltos en la calle, vecinos pringlenses reúnen firmas para que se dé marcha atrás con esta medida que comenzó a implementarse el pasado martes 10 de mayo.

“Pedimos que den marcha atrás con el anuncio por parte de las autoridades de comenzar con las capturas, encierro, multas, chipeo. Cuando hay sobrepoblación animal, estas políticas públicas conducen al fracaso total. Unite a este reclamo con tu firma”, mencionan en el enlace al sitio web donde se puede agregar una firma digital apoyando este reclamo.

“Vecinos del municipio de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, reclamamos castraciones masivas de perros y gatos, evitando así el maltrato, abandono, sufrimiento y las consecuencias inevitables que su sobrepoblación provoca sobre la salud pública (mordeduras, accidentes viales, enfermedades zoonoticas, contaminación ambiental, etc.)” indican en la solicitud.

Indicaron que “las castraciones deben ser masivas (castrar por año al 20 % de la población animal), gratuitas, sistemáticas, tempranas, extendidas y no excluyentes. Si no se cumplen estas seis características, el programa no logrará equilibrar la población animal”.

“Esta solución a la sobrepoblación es eficiente, ética y económica. La ley provincial 13.879 nos ampara. Su cumplimiento y la voluntad política de los funcionarios de cuidar la salud de los habitantes de sus municipios será lo que cambiara la vida de nuestros mejores amigos: perros y gatos”, agregaron.

Fuente: El Orden