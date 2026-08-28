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El cielo en Bahía ofreció un espectáculo: así fue el eclipse parcial de Luna
El fenómeno se desarrolló entre la noche del jueves y la madrugada da hoy. Cerca del 96% del disco lunar quedó cubierto por la sombra de la Tierra y pudo observarse desde gran parte del continente.
El cielo nocturno tuvo un atractivo especial durante las últimas horas con el eclipse parcial de Luna que pudo observarse desde Bahía Blanca y distintos puntos del país entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes.
Se trató de uno de los eclipses parciales más profundos de los próximos años: cerca del 96% del disco lunar ingresó en la umbra, la región más oscura de la sombra proyectada por la Tierra. Por esa razón, durante su momento de mayor intensidad el fenómeno presentó una apariencia muy cercana a la de un eclipse total.
Según había anticipado Astronomía Bahía, el proceso comenzó a las 22.23, cuando la Luna empezó a ingresar en la penumbra terrestre. Durante esa primera etapa, los cambios fueron difíciles de percibir a simple vista, pero con el avance de la noche el oscurecimiento comenzó a hacerse cada vez más evidente.
La fase más atractiva se produjo durante la madrugada, cuando prácticamente toda la superficie visible del satélite quedó dentro de la sombra terrestre. El punto máximo se alcanzó alrededor de la 1.12 de este viernes.
Durante el eclipse, buena parte de la Luna adquirió tonalidades rojizas y cobrizas. El efecto se produce porque una porción de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie lunar: las longitudes de onda azuladas se dispersan con mayor facilidad, mientras que predominan los tonos rojos y anaranjados.
El espectáculo no fue exclusivo de la Argentina. El eclipse pudo apreciarse desde amplias regiones de América, Europa y África, y dejó imágenes destacadas en diferentes ciudades del mundo durante varias horas.
A diferencia de los eclipses solares, la observación de un eclipse lunar no requiere protección especial para la vista. Tampoco es indispensable utilizar telescopios o binoculares, aunque estos instrumentos permiten apreciar con mayor detalle el avance de la sombra sobre la superficie de la Luna.
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