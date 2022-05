Boxeador argentino busca unificar cinturones de la categoría superwelter

Brian Castaño le dará otra vez una noche cargada de emociones al boxeo argentino en Estados Unidos. El pugilista más destacado de los últimos años del país tendrá una nueva presentación en la meca del boxeo con el objetivo de dar un golpe histórico: buscará unificar todos los cinturones mundiales de la categoría superwelter en su revancha contra el norteamericano Jermell Charlo.

En el Dignity Health Sports Park de Carson, California, el Boxi pondrá en juego su invicto y su cinturón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra un rival que expondrá las fajas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Se espera que el combate inicie cerca de la medianoche de Argentina.

El argentino tiene el desafío más importante de su trayectoria a los 32 años. Con 17 triunfos (12 KO) y 2 empates en su etapa como profesional, Castaño intentará sacarle el último asterisco a su carrera después de no haber podido triunfar en dos de los combates más importantes que afrontó hasta el momento. Tras aquella igualdad contra el cubano Erislandy Lara en el mítico Barclays Center de Brooklyn durante 2019, tampoco pudo conformar a los jueces el año pasado en el primer duelo ante Charlo.

Aquella velada que se celebró en el AT&T Center de San Antonio tuvo una buena actuación del Boxi, más allá que el trámite arriba del ring fue parejo. Por eso no llamó la atención la tarjeta que lo vio vencedor por un punto (114-113), ni la que ofreció una igualdad (114-114), pero sí quedó en el centro de la polémica la que firmó el juez Nelson Vázquez con victoria para el local con 117-111.

Con este antecedente, el ambiente entre ambos rincones estuvo caliente durante la jornada de prensa y el pesaje previo, a punto tal que Charlo intentó dominar el escenario con cánticos a favor de su país pero el equipo que acompaña a Castaño salió al cruce con gritos a favor de Argentina. “Él es así. Él, su familia, su gente… Son todos mal educados. Yo me muestro como soy, realmente tranquilo. Trato de ser lo más respetuoso posible. En la vida cotidiana soy normal”, dijo el de Isidro Casanova tras ese hecho. “Dice que va a volver a ser el Charlo de antes, a mí no me importa, me importa pelear, que haga lo que tenga que hacer y si viene a noquearme lo espero tranquilo, a ver si me aguanta los 12 rounds”, lo desafío el Boxi.

No es un detalle menor que esta revancha estuvo envuelta en polémica ya que se había pautado para marzo, pero el sudamericano pidió una reprogramación ante una lesión en uno de los brazos durante su etapa de preparación. La pelea estuvo a punto de caerse y Brian expuso en las últimas horas su indignación por ese hecho: “Me molesta la falta de respeto que tiene hacia el deportista. La lesión puede pasar en un campamento, más en campamentos de una pelea tan grande. Para él todos sus oponentes o toman droga para rendir más o necesitan tiempo para ganarle a él porque lo del Iron Man se lo cree de verdad”.

Horario posible y televisación

Horario posible de inicio de la pelea: 23.00 (Argentina – Uruguay). Televisación: ESPN (Latinoamérica) / Star+ (online) / TyC Sports (Argentina).