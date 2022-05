MotoGP: Bagnaia lideró el 1-2 de la clasificación para Ducati en Le Mans

Sábado perfecto para Ducati en la clasificación del MotoGP en Francia, ya que logró el 1-2 con sus pilotos Francesco Bagnaia y Jack Miller. Mientras que Aleix Espargaró se ubicó tercero.

Bagnaia marcó un tiempo de 1m30s450 y se quedó con la pole. Segundo se ubicó su compañero Miller a una diferencia de 69 milésimas y tercero finalizó Aleix Espargaró a 15 centésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Fabio Quartararo y Enea Bastianini.

