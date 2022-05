Hizo realidad su deseo de ser médico estudiando en Bahía Blanca

Jhonier Dimate Pineda estaba seguro desde los 11 años que quería ser médico. Gracias a que un familiar suyo estaba radicado en Bahía Blanca, se vino a la ciudad al terminar el secundario en su natal Colombia y este año recibió su diploma de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

“Cuando estaba chico mi mamá me preguntó y sin pensar dije que medicina. En Colombia es una de las carreras más codiciadas, el que tiene los recursos la paga y el que no estudia otra cosa aunque no le guste”, comentó Dimate.

Se quiere especializar como pediatra y está pronto a iniciar la residencia. “Hice un año de farmacia, me llevó dos años acreditar farmacia. Intenté tres veces ingresar a medicina. Haber perseverado fue importante, de intentar, no desistir”, comentó en el programa La Brújula 24.

“Salí con la inscripción en la mano y dije ‘guao, no pagué nada'”, reflexionó al comparar con su país de origen.

“El esmero que uno le pone, el apoyo de la familia es importante. Justo ahora estoy naturalizado. Voy a hacer pediatría en La Plata o en Buenos Aires, he tenido la idea de ejercer el Penna, tenemos prácticas allí desde el primer año”, aseguró.