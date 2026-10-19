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Octubre Rosa: detectar a tiempo hace la diferencia
El Centro de Salud Leonor Capelli realizó 1.823 estudios en los primeros ocho meses del año. Dónde y cómo acceder gratuitamente a una mamografía en la ciudad.
En el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, recordamos lo imprescindible que es la prevención y la detección temprana.
La mamografía es una herramienta fundamental para la detección temprana y el cuidado integral de la salud. Es un estudio preventivo, rápido y seguro.
En el Primer Nivel de Atención, el Municipio cuenta con el Centro de Salud Leonor Capelli de Ingeniero White como efector de referencia para la realización de mamografías: se brinda el estudio de manera gratuita, con o sin obra social, durante todo el año.
Entre el 2024, 2025 y hasta el 31 de agosto del 2026, en el Leonor Capelli se realizaron 7192 mamografías.
El porqué de estos números:
Durante 2024 se realizaron 3.004 mamografías, correspondientes a 2.912 personas diferentes.
En 2025, fueron 2.365 estudios, alcanzando a 2.300 personas. Este descenso respecto al año anterior debe ser interpretado teniendo en cuenta un hecho excepcional: la inundación de marzo de 2025 afectó al Centro de Salud Leonor Capelli y parte de su equipamiento, produciendo una interrupción significativa de la capacidad de realización de mamografías durante los meses posteriores.
Esta situación se observa claramente en los registros: luego de 244 mamografías en enero y 255 en febrero de 2025, se registraron sólo 6 en marzo, ninguna en abril y 82 en mayo, para posteriormente comenzar una recuperación de la actividad.
Recuperación durante 2026: hasta el 31 de agosto de 2026, ya se realizaron 1.823 mamografías, correspondientes a 1.784 personas.
Comparativa de mamografías realizadas en el período enero-agosto por año:
*2024: 1.885
*2025: 1.327
*2026: 1.823
Este año se realizaron 37,4% más mamografías que en el mismo período del año pasado. Al mismo tiempo, el volumen del 2026 se encuentra solamente 3,3% por debajo del registrado en igual período de 2024, previo a la inundación.
Estos datos muestran una recuperación de la capacidad de respuesta del sistema municipal. Durante 2026, vuelve a aproximarse a los niveles de realización de mamografías existentes antes de la emergencia de 2025.
En Octubre Rosa, el desafío no es solamente sensibilizar: es garantizar que las personas puedan acceder efectivamente y de manera oportuna a los estudios necesarios para la detección temprana del cáncer de mama.
¿Cómo acceder a una mamografía de manera gratuita en Bahía Blanca?
*Centro de Salud L. Capelli de Ingeniero White (Paul Harris y Lautaro): con turno previo por whatsapp al 291 6459229 o presencial, de lunes a viernes de 9 a 16 hs.
*Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Dr. José Penna (Av. Láinez 2401, pasillo 2): se dan 30 turnos por día, por orden de llegada, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Se debe presentar la orden médica (ginecología, clínica o de familia).
Hoy, como cada 19 de octubre, conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Ponele el pecho. Informate, controlate y cuidate.
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