Tras la victoria ante Defensa, Boca va por el invicto de Racing

De a poco Boca Juniors va encontrándose con el fútbol que pretende su entrenador como bien quedó expresado en la noche de La Bombonera, donde el Xeneize venció 2-0 a Defensa y Justicia, un resultado que le quedó chico a un partido que el vencedor dominó, prácticamente, de inicio a fin.

Sebastián Villa, en la primera mitad, y el ingresado Juan Ramírez, en la parte complementaria le dieron la victoria al conjunto orientado por Sebastián Battaglia, que se ganó un pasaje a la semifinal del próximo sábado en cancha de Lanús en la que enfrentará a Racing, el único invicto de torneo, que llegará agrandado tras golear a Aldosivi por 5-0.

Pero las buenas labores de Alan Varela, el paraguayo Óscar Romero y el desequilibrante colombiano Sebastián Villa invitan a soñar al simpatizante de Boca, que jugó uno de los mejores partidos del semestre, ganando sin dejar la más mínima duda más allá de alguna laguna en la mitad del segundo tiempo.

Boca fue mucho más que Defensa y Justicia en la primera parte. Ante un rival que se cerró y apostó a contragolpes que llegaron en cuentagotas, el Xeneize manejó bien la pelota, tratando de lateralizar el juego por ambas bandas, aunque principalmente por el flanco izquierdo, tratando de aprovechar la velocidad de Villa.

Sin embargo, la primera llegada vino por el centro, con un remate de Salvio de media distancia que Ezequiel Unsain sacó al córner. De ese tiro de esquina vino un cabezazo de Carlos Zambrano que pegó en un poste en un segmento del partido en el que el desarrollo era azul y oro.

Defensa no podía salir y cuando lo hacía, por lo general, regalaba la pelota, a tal punto que Agustín Rossi no vio demasiada acción. De hecho, casi no le patearon al arco en esos 45 minutos iniciales.

Eso sí, el conjunto de Florencio Varela se cerraba bien en el fondo y por eso a Boca le costó llegar durante un buen trecho. Lo hizo en otra pelota parada sobre los 19: Rojo desvío un centro y el balón le quedó a Pol Fernández, quien no pudo impactar bien la pelota desde un ángulo cerrado y desvió el remate.

A los 32 Fabra habilitó largo a Villa, que le ganó en velocidad a Tripichio y lanzó un centro que Fernández conectó a la red. El árbitro convalidó la acción en un primer momento pero enseguida lo llamaron del VAR y anuló la acción por un manotazo del colombiano. Una decisión correcta, no así la amarilla que le sacó a Villa por un contacto leve ante un jugador que se venía cayendo.

A los 38 lo tuvo Fabra, pero sacó Unsain, y a los 40 llegó el gol que Boca merecía largamente. Una vez más Villa, tras otro pase de Fabra, ganó en velocidad por su flanco, desairó a su marcador enganchando hacia atrás y sacó un disparo mordido que se le coló abajo, en el primer palo, a Unsain, quien cometió el pecado de no cuidar su poste y lo pagó caro.

La superioridad de Boca se extendió al inicio de la parte complementaria y sobre los 11, tras una muy buena acción de Salvio, Fernández quedó libre pero definió mal, afuera, desperdiciando la posibilidad de liquidar el pleito.

Y a partir de los 20 a Boca le pasó lo que le viene pasando durante casi todo el año. No pudo liquidar el partido e instintivamente se empezó a replegar y a dejarle la iniciativa al rival. Perdió la pelota que había sido suya en todo el partido y Defensa empezó a animarse tibiamente.

Pudo liquidarlo el paraguayo Óscar Romero con el arco libre ante una fallida salida de Unsain, pero no capitalizó la oportunidad y Boca debió seguir sufriendo, pero no por mucho tiempo.

Sobre los 32 Óscar Romero sacó un pase preciso apenas pasada la mitad de cancha, Ramírez, que había entrado unos minutos antes, hizo la diagonal, recibió dentro del área y sometió a Unsain con un disparo bajo.

Fue un soplo de aire fresco para el Xeneize, que terminó ganando merecidamente. Tal vez le faltó un poco más de contundencia, pero llegó en una buena cantidad de ocasiones, ratificando el repunte experimentado en las últimas semanas.

Llega bien parado a la semifinal con Racing, la revancha del encuentro que ambos equipos sostuvieron en la pasada edición del certamen. Y aunque la Academia pasa por un gran momento, el equipo de Sebastián Battaglia puede ilusionarse con un éxito que le permita llegar al partido decisivo del certamen.

Fuente: Diario Popular