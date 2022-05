La columna de la Ubfal: cómo será el debut de Flor Peña en América

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, resumió esta mañana las principales novedades del mundo de la farándula, analizando lo que dejó lo ocurrido en La Nación+ con el exabrupto de Alfredo Casero que dividió las aguas y sacó a relucir una cierta división, con muchos televidentes que lo respaldaron y otros que optaron por tomar partido por Luis Majul.

El resumen de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“El nuevo big show, producido por Jotax, llega a la pantalla de América el próximo lunes 9 de mayo a las 22. Florencia Peña promete sorprender con un show a gran escala, habrá monólogo de apertura, sketchs, musicales, coreografiados por Vanesa García Millán y un invitado que será Roberto Moldavsky, en el primer programa. En La Pu*@ Ama acompañarán a Flor un equipo de actores y profesionales encabezados por Diego Ramos, Dan Breitman, Noralih Gago, La señorita Bimbo y el Chino D’Ángelo. En lo personal Flor tiene por delante también un estreno teatral, el de “Network” en el Coliseo, junto a Coco Sily, Eduardo Blanco, Pablo Rago y César Bordon y planea, además, su casamiento con Ramiro Ponce de Leon con doble festejo, en Buenos Aires y en Salta, de donde es originario su pareja”.

“Lara Piro es abogada y una de las mejores amigas de la doctora Elba Marcovecchio y el destino quiso que ambas se casen en el mismo año. Rodolfo Barili se decidió y puso fecha de boda con su pareja para el próximo 8 de diciembre. El conductor de Telefe Noticias mostró en un divertido video la confirmación de la fecha y el lugar donde tendrá lugar el esperado casamiento. Con el tema de Fito Paez de fondo, Barili adelantó también que la fiesta tendrá lugar en Marina del Norte, un conocido lugar de eventos en la zona del Tigre. Barili tiene dos hijos, Dante y Benicio y su futura mujer, uno, Ladislao, y los cinco conforman una feliz familia ensamblada”.

“Paramount+ el servicio de streaming de Paramount, anunció hoy el inició el rodaje de la docu serie de la reconocida modelo internacional Valeria Mazza que se estrenará en la plataforma este año. Producida por el VIS, el estudio internacional de Paramount, la docu serie hará un repaso por los 50 años de la modelo, su carrera, su familia y sus comienzos en Paraná, Argentina. Cada episodio tendrá un evento o viaje que recorrerá la vida entre la Valeria del presente y la del pasado. Habrá entrevistas con diferentes personalidades que fueron muy importantes durante su trayectoria. A sus 50 años, celebrados en su ciudad, Paraná, con amigos, familia e invitados, se suma la intensa vida de Valeria, con recorrido internacional. El contenido se suma a la amplia librería de originales locales que posee Paramount+ como Susana Invitada de Honor, Siendo Pampita, Marley & Mirko, Manos Arriba Chef, El Primero de Nosotros y contenido internacional como The Offer, The First Lady, Halo, The Man Who Fell to Earth”.