Comienza el juicio contra un hombre que roció con alcohol y prendió fuego a su pareja

En dependencias del Tribunal Oral Criminal N°3 comienza hoy el juicio por jurados para analizar la conducta de Maximiliano Ezequiel Cayuñir, quien está acusado del intento de femicidio de su pareja, Cintia García.

El hecho por el cual se encuentra detenido ocurrió el 2 de mayo del 2020, durante la tarde, en el interior de la vivienda ubicada en Coronel Morel al 400 de Bahía Blanca.

La mujer dialogó con LA BRÚJULA 24 y detalló cómo había sido el brutal ataque. “Me duele mucho el pecho, no puedo hablar porque aspiré mucho humo. Esta persona era mi pareja, estábamos conviviendo. Él había ido a denunciar a mi ex pareja, pero no sé qué habrá escuchado en la comisaría porque regresó y me empezó a acusar de haberle mostrado el bebé a quien fuera mi anterior novio”, dijo.

Y en ese mismo sentido: “Si bien se lo negué, me amenazó con llevársela. En ese instante me la dio para que la amamante y cuando terminé, quiso agarrarla. Me dijo ‘tampoco me la dejás agarrar’. Se paró al lado de la cama y me dijo que iba a rociarme alcohol etílico para prenderme fuego. Nunca pensé que iba a hacer eso. Me roció y fue a buscar un encendedor, con mi nena al lado y la bebé a upa”.

“La primera chispa no me agarró y la segunda ya hizo que tome fuego. Después de eso no me acuerdo nada. Vino una vecina y pudo salvarme. Mi hija más grande vio todo y cuando ayer vino a visitarme yo le decía que se acerque, se quedó en la puerta de la habitación porque está muy asustada”, explicó.