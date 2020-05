"Me roció con alcohol y me prendió fuego delante de mis hijas"

Cintia García la puede contar. Fue víctima de un intento de femicidio durante el último fin de semana, cuando su pareja la prendió fuego viva delante de dos de sus hijas (una de ellas recién nacida) en Morel al 400.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la mujer reveló, con grandes dificultades para poder expresarse por las secuelas que le dejó la traumática secuencia, los momentos previos al brutal ataque a manos de Maximiliano Cayumil, quien está detenido.

"Me duele mucho el pecho, no puedo hablar porque aspiré mucho humo. Esta persona era mi pareja, estábamos conviviendo. Él había ido a hacer una denuncia contra mi ex pareja, pero no sé qué habrá escuchado en la comisaría porque cuando regresó me empezó a acusar de haberle mostrado el bebé a quien fuera mi anterior novio", expresó la joven en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y en ese mismo sentido, continuó con el desgarrador relato: "Si bien se lo negué, me amenazó con llevársela. En ese instante me la dio para que la amamante y cuando terminé, quiso agarrar a la bebé. Me dijo 'tampoco me la dejás agarrar'. Se para al lado de la cama y me dice que me iba a rociar con alcohol etílico para prenderme fuego. Nunca pensé que iba a hacer eso. Me roció y fue a buscar un encendedor, con mi nena al lado y la bebé a upa".

"La primera chispa no me agarró y la segunda ya hizo que tome fuego. Después de eso no me acuerdo nada. Vino una vecina y pudo salvarme. Mi hija más grande vio todo y cuando ayer vino a visitarme yo le decía que se acerque, se quedó en la puerta de la habitación porque está muy asustada", explicó, aclarando que lo primero que hizo apenas pudo sacarse la remera fue mirar hacia donde estaba ella para saber si le había pasado algo.

Por último, describió las primeras secuelas de lo vivido:"Hoy no puedo amamantar a mi beba de 15 días porque tengo comprometido parte de mi cuerpo. Ayer le pudimos dar mamadera y mucha gente se ofreció a darle el pecho. Estoy en mi casa realizando curaciones. A este sujeto hacía dos años que lo conocía y un año viviendo juntos. Él no me dejaba ir a ningún lado, me acompañaba al trabajo. Ya me había pegado antes pero nunca lo había denunciado".