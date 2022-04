Una bala perdida perforó el techo de su casa y cayó al lado suyo: “Podrían haberme matado”

Esther, vecina del barrio Kilómetro 5, conversó esta mañana con el móvil de La Brújula 24 para manifestar toda su indignación. Ayer, cuando estaba por levantarse junto a su marido, un balazo se metió por el techo de su casa ubicada en Tucumán al 1700 y casi impacta sobre ella. Una locura.

“Estábamos acostados, ya despiertos porque eran 9 y media de la mañana, y sentimos un golpe. Primero pensé que había reventado un foco, porque estamos refaccionando, prendí la luz y vimos el agujero de la bala. No entendemos cómo llegó eso ahí, entró por el techo y cayó casi al lado mío”, comentó la damnificada.

Y agregó, respecto de sus sensaciones por lo ocurrido: “Te pasan 20 mil cosas por la cabeza en ese momento. Hablamos con los vecinos para ver si alguien escuchó o vio algo, pero nada. El techo lo cambiamos hace tres semanas, pero pasó con una velocidad importante”.

“En la comisaría nos dijeron que puede ser un calibre 38 o 42, pero no había denuncia por algún disturbio o algo. Después Científica dedujo que puede haber sido un tiro al aire”. “Yo le pido a esta persona que no lo haga más porque puede matar a cualquiera, no es un juego andar tirando tiros al aire”, concluyó.