Ortelli, tras su carrera despedida: “Desde que empecé a correr viví cosas increíbles”

Pasó otra fecha especial para el Turismo Carretera con la segunda fecha que presentó la obligatoriedad de la detención en boxes para cambiar los neumáticos del lado derecho, pero también porque un histórico como Guillermo Ortelli le puso punto final a una de las carreras más extensas y laureadas en la historia de la categoría más importante del país.

Luego de terminar su última final con la Chevy del JP, ‘Guille’ expresó su felicidad: “Feliz de estar acompañado por la gente que uno quiere, que me hace bien. No me quedan más palabras, solamente decir gracias por todo lo que me hicieron vivir. Lo de este fin de semana fue increíble, yo pongo todo desde que empecé a correr y desde que empecé a correr viví cosas increíbles”.

Durante unos minutos fue el líder de la competencia cuando casi todos los autos de punta habían cumplido con el paso por los boxes y reconoció: “Yo sabía que iba a largar y quería hacer una linda carrera. Así fue, obviamente especial, hasta tuve la suerte de quedar adelante unas vueltas. La idea era no entorpecer el funcionamiento del equipo y no perder contacto con la punta. Sentí que hice una linda carrera, me gustó”.

Fuente: Campeones.