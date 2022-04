“Me dicen fantasmita”: la chica del video que sobrevivió a una caída a las vías del tren

Candelaria no lo puede creer. Tampoco quienes ven el video una y otra vez donde se le ve caer a las vías del tren cuando la formación llegaba al anden de la estación Independencia, de la Línea Belgrano Sur, en La Matanza.

“Es increíble. Mis cercanos, mi familia, me dicen fantasmita, porque dicen que soy un fantasma”, aseguró Candela. “No recuerdo ni cómo fue el impacto contra el tren ni estar en las vía ni nada. Me desperté en el piso del anden cuando me habían sacado”, agregó en el programa Nunca es Tarde que se transmite por La Brújula 24.

El hecho ocurrió el 29 de marzo, pero el video se conoció este lunes cuando se viralizó, ella vio el video junto con su familia y habla desde el mismo anden donde “volvió a nacer” para dar una nota. Ha estado todo el día atendiendo el teléfono y frente a cámaras de distintos medios de comunicación.

La secuencia del accidente quedó registrada en una de las cámaras de seguridad que tiene la estación y se ve claramente el momento en que se desmaya y va directo al tren.

Candela, de 24 años de edad, ya está de alta y en su conversación señaló que no es la primera vez que le pasa aunque no le ocurre regularmente. “Me había desmayado de la misma forma, pero no había tenido ningún tipo de accidente”, dijo.

“Tuve lesiones, pero ahora ya estoy recuperada. Tuve fractura de cráneo en la parte de la ceja y la nariz y en la novena costilla que me afectó el hígado. También una contusión grande cerca de la oreja y no escucho bien de ese lado, es una inflamación y con tratamiento se verá si recupero la audición”, agregó.

El evento significó un “clic” en su vida, relata la propia Candela, que “ya venía aplicando cambios propios y esto me da un cachetazo final y ahora solamente pensar en recuperarme y estar lo mejor posible”.