Un bahiense sufrió un grave accidente en México y necesitan trasladarlo de urgencia al país

Darian es un bahiense que hace dos días tuvo un accidente de tránsito muy grave en México, actualmente está internado en un hospital privado de ese país, pero los elevados gastos que implican su asistencia son imposibles de costear para su familia, por lo que necesita ser trasladado de urgencia hacia la Argentina.

La mamá del protagonista de esta historia, Marcela Paz estuvo en comunicación con LA BRÚJULA 24 y contó cómo fueron las circunstancias en las que se produjo el brutal choque.

“Mi hijo tiene 28 años y viajó a Cancún con dos amigas, estaban en la búsqueda de un puesto laboral. A los dos días de llegar, los llamaron de un trabajo y alquilaron una moto para ir, ellos estaban frenados en una señalización de rayas rojas y apareció una patrulla a exceso de velocidad, sin la sirena y literalmente hizo que salieran volando”, contó la mujer en diálogo con el programa Nunca es Tarde.

“Está el video y todos los testigos coinciden que la culpa fue de la patrulla. La policía movió a mi hijo del lugar y las pertenecías de él no las encuentra. Según el informe policial estaban yendo a una urgencia, pero la gente dice que eso es mentira, este tipo de accidente es muy usual allá”, aseguró.

“A Darian lo trasladaron a una clínica privada y lo que me piden es un depósito de 20 mil dólares y 6 mil dólares diarios. Todavía está sin asistir, no lo pasaron a terapia intensiva porque no pudimos abonar ese monto, y el hospital público no tiene los requisitos”, explicó.

El estado de salud del bahiense es muy delicado, el parte médico indica que tiene fractura de arcos costales, neumotórax de ambos pulmones con sellos de agua, fracturas en ambas extremidades y contusión cerebral.

“El Consulado de Playa del Carmen ya tiene todo preparado para que entre al Hospital Fernández, lo que falta es el dinero este para traerlo en el avión sanitario”, dijo Marcela.

Para que Darian pueda ser trasladado a la Argentina el monto total que debe reunir su familia es 85 mil dólares. Por ello, en un desesperado pedido apela a la solidaridad de la comunidad.

CBU Mercado Pago: 0000003100014009771977

Alias Mercado Pago: todos.por.darian

Transferencia Bancaria

Banco Provincia

Titular Gian Marco Stacco

CBU: 0140469603623251463306

Banco Macro

Titular Ricardo Stacco

CBU: 2850593040095360664258