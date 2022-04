Campazzo se inspira en Ginóbili al explicar su presente sin jugar

Desde el pasado 22 de marzo que el argentino Facundo Campazzo no juega partido alguno en la National Basketball Association (NBA), y las posibilidades de que vuelva a sumar minutos en Denver Nuggets de cara a los Playoffs son bastante remotas.

Una situación que si bien le preocupa al base nacido en Córdoba, en su habitual columna para el diario La Nación, reconoció que si bien se siente incómodo por no ser considerado por el entrenador Michael Malone, “no hay que desesperarse por aquello que no puedo controlar”.

“Me atrevo a decir que es un momento especial y un tanto extraño. No digo que sea inusual, pero sí que no es lo más cómodo para mí; de todas formas, lo tomo como un aprendizaje, aunque no puedo negar que quiero jugar, que quiero demostrar que puedo competir”, complementó Campazzo sobre su presente en la NBA.

Campazzo se inspira en Ginóbili para hablar de su presente en NBA



En ese sentido, Facu advierte que “no ser parte de la rotación no lo tomo como algo personal, si lo hiciese de esa forma sería un enorme error”, aunque aclara que “estar en este punto, además, me parece que me ayuda a conocerme más. Antes quizá lo afrontaba con la primera emoción y me llevaba por la calentura, ahora me comporto de otra forma, trato de ver de qué forma puedo colaborar con mis compañeros desde el lugar en el que estoy”.

Junto con sostener que “el entrenador me ayuda mucho, me habla, me mantiene alerta y me dice que esté preparado para cuando me toque jugar. Sabe también que no es cómoda mi situación, pero tampoco es sencillo mantener a todo un equipo contento”, Campazzo confesó que se inspira en el nuevo miembro del Salón de la Fama, Emanuel Ginóbili, para enfrentar su actualidad en la NBA y los Nuggets.

“El otro día leí que él (Manu) dijo que nunca fue MVP, que nunca fue el jugador más determinante y que este premio es algo más colectivo, porque sin sus compañeros no lo podía haber logrado. Es una gran demostración de cómo se debe poner el ego de lado y cómo controlarlo. Es para copiar, para aprender, te transmite unos valores que me encantaría poder ejecutar siempre”, sentenció el base argentino.

Fuente: Bolavip