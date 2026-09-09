Deportes
Liga Oro: Pueyrredón ganó cómodo en el arranque de la cuarta fecha
Se impuso con pizarra de 82 a 59.
Pueyrredón se impuso a Pacífico con marcador de 82 a 59 la noche de este miércoles en la cuarta fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Oro.
Con esta victoria Pueyrredón se mantiene en la lucha por los primeros lugares. En la jornada el jugador más valioso fue Manuel Echarri con 19 puntos, dos rebotes y 3 triples en igual cantidad de intentos.
La fecha se completará mañana jueves con otros cinco encuentros: Alem-Bahiense del Norte, Olimpo-Estrella, Villa Mitre-Napostá, Barrio Hospital-Liniers e Independiente-Estudiantes.
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