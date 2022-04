Sergio Peyssé: “Me ofrecieron dinero, pero creo que esta persona necesita una sanción”

Sergio Daniel Peyssé es el periodista que fue amenazado en el último partido entre Liniers y Olimpo, en el que además le ocasionaron destrozos en su automóvil, que estaba estacionado en las inmediaciones. De hecho, ayer allanaron la vivienda del agresor.

Hoy, el profesional habló con el programa “Bahía Hoy”, que se emite por “La Brújula 24”, y remarcó que “yo no dudé en llevar adelante una causa porque, más allá de que podría haber cerrado trato con el padre de esta persona, creo que no está bien recibir dinero y nada más, tiene que haber un escarmiento, una sanción”.

“El hecho fue demasiado grave como para cerrarlo con un resarcimiento económico y nada más, creo que esta persona necesita un escarmiento de la Justicia. Yo lo único que quiero es que pague por lo que hizo. Si tiene problemas con la Justicia o con el mismo club yo no lo sé”, expuso Peyssé en su descargo.

A modo de detalle, contó que su vehículo terminó con golpes en las puertas, los espejos rotos y el parabrisas. Y dijo que no conocía de antemano al vándalo. “Primero llegó a la cabina, en el entretiempo, y le echó la culpa al periodismo en general de lo que estaba pasando –incidentes–. Luego direccionó hacia mí las amenazas, me decía que éramos los culpables de los problemas entre hinchas de Liniers y Olimpo. Y me juraba que esto no iba a quedar así”.

“Cuando encontré el auto en esas condiciones no asocié para nada que había sido el mismo que me amenazó en el entretiempo. Pero por suerte la policía avanzó rápido, cuando fui a hacer la denuncia a la madrugada se empezaron a sumar testigos que lo vieron, y dieron la mayoría en la tecla”.

“Me escribió diciendo que quería llegar a un acuerdo, yo le pedí que diga si era él. Lo reconoció, entonces le comenté que ya iba a tener noticias mías. Esa conversación la presenté para extender la denuncia y también la conversación con el padre que me llamó para llegar a un acuerdo para dejarlo todo acá”, señaló.

Y concluyó indignado: “Lo que más le molesta es la exposición mediática que tuvo el caso”.