Los primeros cinco invitados de Andy

Yanina Latorre accidentada

No vio un escalón, cayó mal y se lastimó un pie Yanina Latorre saliendo de un negocio del barrio de Palermo.

“Tengo un moretón, todo raspado, me dijo el médico que lo que ve es un esguince, me inyectaron para el dolor y me vendaron” contó en esta noche de lunes en LAM.

El dolor la desmayó, pero con todo subió al coche y llegó a la calle Gorriti desde donde sale el programa.

Yanina dijo que después se iba a hacer una placa para corroborar que no haya fractura. Se la vio dolorida, pero a pesar de eso se quedó a hacer el programa en vivo, donde el tema esperado por la audiencia era la confrontación con su compañera de panel, la doctora Ana Rosenfeld.

Rosenfeld sobre Yanina: “No me gusta la traición”

Quisimos hablar con la doctora Ana Rosenfeld tras las historias de Instagram de este domingo por parte de Yanina Latorre, pero no nos contestó.

Este lunes marcará un antes y un después en “LAM”porque la abogada parte de vacaciones a Miami, para encontrarse con su familia y celebrar el Pesaj y volverá en unos 20 días.

Pero antes, le dio nota el viernes a “Socios del Espectáculo” y dejó en claro que “no me gusta la traición, no me interesa lo que diga” señaló en referencia a Latorre.

“Se metió con temas que no tienen nada que ver, que se están dilucidando en la Justicia” aclaró Rosenfeld sobre las denuncias de varias mujeres que la acusan de estafa.

“Lo mas difícil es coompartir el piso con alguien que esta esperando para atacar”, explicó sobre su situación en el piso de América. Y sobre su posible renuncia dijo que no estaba en sus planes, que volverá y que “siempre seré mitad angelita y mitad diablita“.

Los primeros cinco de Andy

Vuelve “PH, podemos hablar”. En este sábado a las diez de la noche debuta una nueva temporada del programa que conduce Andy Kusnetzoff y ya están los cinco invitados anotados para el inicio.

Allí estará Mica Viciconte, a días del nacimiento de su primer hijo, Luca, junto a Fabián Cubero, y a horas de la final de esta tercera emisión de “MasterChef Celebrity”.

Abel Pintos también será de la partida, con muchas novedades: sus recitales desde mayo en el Opera, su tour nacional y la presentación el 15 de este mes del especial Bios sobre la Negra Sosa, para Star Plus.

Luciano Castro y Gonzalo Heredia volverán a reunirse tras su experiencia en “Desnudos“. Los actores y amigos compartirán el “punto de encuentro” y Castro contará todo sobre las grabaciones de “El primero de nosotros”, historia de la que es uno de sus protagonistas.

Completará el quinteto María Becerra, recien llegada de su fuerte experiencia en la ceremonia de los Grammy del domingo pasado, cuando entre críticas y elogios se subió al escenario de Las Vegas para cantar con J.Balvin.

Con info de laubfal.com