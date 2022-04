Santilli, en La Brújula 24: “Debe cambiar el paradigma en la lucha contra el narcotráfico”

Diego Santilli, diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, presentó este miércoles en el Congreso Nacional un proyecto de ley para interrumpir el flujo de dinero con el que se financian a las bandas de narcotraficantes, otorgándole facultades al Poder Ejecutivo.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, el legislador bonaerense resaltó que “Lo que ha hecho el país es avanzar sobre los bunkers, el narcomenudeo, a partir de las investigaciones de la Justicia. Se busca cambiar el paradigma de la lucha contra el narcotráfico y otros países han utilizado”.

“Esto implica avanzar sobre la estructura financiera, dándole la capacidad de sancionar a las personas humanas, jurídicas o entidades vinculadas al entorno del que está sentado en un lugar distinto al que vende en el búnker”, aseguró Santilli, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Consultado respecto a la principal falla en la actualidad, indicó que “mientras que las investigaciones suceden, siguen operando financieramente y generan recursos para la organización. Muchos están detenidos y siguen trabajando desde la cárcel, manteniendo la logística. Por eso cuando atacás toda la estructura, retroceden de otra manera”.

“Este es un primer paso, el Poder Ejecutivo tiene que determinar varias cosas, por ejemplo cuáles son las fuerzas federales que trabajan en la lucha del crimen organizado y el narcotráfico. Hoy tenés a la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería que pueden avanzar contra estos grupos”, manifestó en otro tramo de la entrevista telefónica.

Y añadió: “Argentina no debe vivir lo que padecieron otros países que vieron como sus familias se vieron erosionadas, como ocurrió en Colombia y ahora en México. Allí, el nivel de violencia es altísimo, con sicarios y un financiamiento gigantesco. Se avanza un paso más en la lucha de este delito, con un autoridad de aplicación que es el juez quien debe estudiar y resolver para que el Poder Ejecutivo pueda actuar rápidamente”.

“El congelamiento de los bienes, tanto lo oficial como lo informal que hoy demora mucho, permite que la actividad termine mutando hacia otro grupo. Y trabajar en la red vincular, no solo focalizarse en el jefe de esa organización. En el proyecto no se prevé crear una fuerza específica, pero mi sueño es que eso se cristalice en la segunda etapa”, recalcó quien fuera Vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Seguridad de la Ciudad.

No obstante, lo ejemplificó con lo que ocurre en el mundo: “Cuando tenés fuerzas como la DEA y el FBI que en otros países trabajan en narcotráfico, colaborando con las policías de cercanía como las provinciales, es posible pensar en replicar el organigrama de Italia, Estados Unidos y Alemania. Creo en ese paradigma, pero depende de los que hoy les toca conducir”.

“A mi, cuando me tocó con la Policía de la Ciudad, me dio gran resultado, corriéndome del barrio la preocupación del vecino del barrio, aunque debe ir acompañado de la búsqueda de la matriz, el que vende arriba, no al que se dedica sobre el narcomenudeo. Esto es lo que se busca con el congelamiento, dándole a una fuerza federal la posibilidad de combatir el crimen organizado y el narcotráfico”, sintetizó.

Por último, frente a la pregunta de si su proyecto será acompañado por otras fuerzas: “Somos muchos los diputados firmantes, como Rogelio Frigerio, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y de otros colores políticos. Tuvimos el caso de la cocaína adulterada que dejó secuelas muy graves y entendemos que el Ejecutivo entienda la gravedad del caso”.