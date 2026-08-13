EE.UU. prepara operaciones terrestres contra el narcotráfico con aliados latinoamericanos

Estados Unidos anticipó que prepara operaciones antidrogas terrestres en América Latina junto a países aliados, dentro de una estrategia que podría extenderse a cualquier zona donde actúen organizaciones del narcotráfico. El anuncio fue realizado en Panamá por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante ejercicios militares internacionales.

La iniciativa se enmarca en la Coalición Anticárteles de las Américas, integrada por 19 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú. Según Hegseth, Washington busca trasladar al terreno continental la lógica aplicada desde septiembre en el Caribe y el Pacífico oriental, donde fuerzas estadounidenses bombardearon presuntas embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas. Esa campaña dejó al menos 215 muertos.

El jefe del Pentágono afirmó que Estados Unidos pretende alcanzar “el mismo efecto en tierra” y señaló que trabaja especialmente con Ecuador y Colombia para reforzar acciones contra organizaciones designadas como terroristas. También sostuvo que los grupos que trafiquen drogas o amenacen a Estados Unidos o a sus socios serán considerados objetivos, al igual que ISIS o Al Qaeda. México, donde operan poderosos cárteles y donde Washington pone el foco sobre el tráfico de fentanilo, no integra actualmente la alianza regional.

Hegseth defendió además el uso de la fuerza letal contra presuntos narcotraficantes y declaró: “No vamos a pasarlos por un proceso judicial donde sabemos que serán liberados”. La postura generó cuestionamientos de juristas y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles ejecuciones extrajudiciales.

En paralelo, Colombia formalizó su incorporación a la Coalición de las Américas Contra los Carteles, dentro de la iniciativa Escudo de las Américas impulsada por Donald Trump. El gobierno colombiano aseguró que la cooperación internacional “fortalece y no sustituye la responsabilidad soberana de Colombia” y destacó que permitirá compartir información, mejorar capacidades y coordinar operaciones.

El acuerdo abrió un debate interno. El expresidente Álvaro Uribe respaldó el acercamiento y afirmó que “la ayuda de USA es recuperación de Soberanía, no violación”. En cambio, Gustavo Petro recordó que el Senado debe autorizar el tránsito de tropas extranjeras y advirtió que aceptar colaboración no implica permitir que fuerzas de otros países actúen libremente sobre territorio colombiano nacional.

Con información de Clarín