Luego del escándalo, Jada Pinkett habló de “temporada de sanación”

La 94° entrega de los premios Oscar pasará a la historia como una de las ceremonias más polémicas luego de que Will Smith golpeara a Chris Rock por una broma que hizo sobre la apariencia física de su esposa. A dos días de que se llevara a cabo la ceremonia, Jada Pinkett Smith reapareció en sus redes sociales para compartir un mensaje que fue interpretado como su respuesta ante el acto de agresión que hizo el actor en su defensa.

La intérprete de 50 años rompió el silencio luego de la ola de críticas que ha recibido su esposo en las últimas horas y a través de una imagen que publicó en su cuenta de Instagram externó su postura al respecto: “Esta es una temporada de sanación y estoy aquí para ello”, se lee en la publicación.

De esta manera, Jada Pinkett Smith dejó entrever que apoyará incondicionalmente a su esposo durante está difícil situación que está viviendo. Hasta el momento, la también productora no ha dado más declaraciones al respecto y tomó la precaución de limitar los comentarios de su post en Instagram con la intención de evitar opiniones negativas sobre todo lo ocurrido. Will Smith y Jada Pinkett Smith llevan 25 años de casados. (Imagen: Reuters/Infobae)

La reacción de Jada llegó después de que Will Smith expresara su sentir al recibir la estatuilla dorada a “Mejor Actor” por su protagónico en King Richard y el comunicado de prensa que lanzó un día después a manera de disculpa por la agresión física que cometió en contra de su compañero de profesión. Dentro de su mensaje, reprobó los actos de violencia cometidos y trató de explicar lo que sintió al escuchar la broma sobre su esposa.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y Reaccioné emocionalmente”, se lee en sus redes sociales.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”, continuó.

En un principio, se pensaba que todo era parte de un show, pero la tensión aumentó cuando Will Smith continuó gritando desde su asiento. (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

“También me gustaría pedir disculpas a la Academia, a los productores del espectáculo, a todos los asistentes y a todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría pedir disculpas a la familia Williams y a mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje magnífico para todos nosotros”, concluyó.

¿Por qué Will Smith golpeó a Chris Rock?

Todo pasó durante los últimos minutos de la ceremonia de premiación que se realizó en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California. Para ese momento, sobre el escenario ya se habían vivido momentos inolvidables como los esperados musicales de encanto y las presentaciones especiales de actores como John Travolta y Uma Thurman, protagonistas de Pulp Fiction, para compartir los ganadores en distintas categorías.

Así llegó el turno de Chris Rock, quien tenía la encomienda de anunciar al ganador de “Mejor documental”, pero antes de revelar el nombre del proyecto hizo un par de bromas. Para comenzar, bromeó con Javier Barden y Penélope Cruz, después lanzó su ríspido comentario sobre la apariencia de Jada Pinkett Smith, quien lleva la cabeza rapada debido a que sufre alopecia.

“Jada, te amo. ‘G.I. Jane 2′. No puedo esperar por verla”, dijo en referencia a la película protagonizada por Demi More, donde apareció con la cabeza rapada. Después de escuchar algunas risas, Will Smith se levantó, subió al escenario e inesperadamente golpeó al comediante.

“¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”, pronunció el actor tras regresar a su asiento.

