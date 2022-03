“Las regulaciones de las redes están lejos de lo que marca la punta que es Europa”

Las regulaciones para las redes sociales deben saber aplicarse para que no signifiquen un deterioro de la libertad de expresión y comunicación y en ese sentido deben apuntar a seguir los ejemplos europeos, aseguró Javier Smaldone, experto en informática al comentar el reciente anuncio del programa gubernamental “redes para el bien común”.

“Cuando veo un funcionario público como Gustavo Béliz diciendo que el estado va a determinar de alguna forma lo que está bien y lo que está mal, me preocupa, porque tenemos de sobra ejemplos de lo que pasa cuando desde el estado se empieza a hablar en términos de bueno y malo”, señaló el especialista en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Smaldone asegura que no necesariamente el establecimiento de una regulación es negativo, pero que esta debe procurar “mejorar la libertad de expresión y no al revés”.

“Algo que venimos reclamando muchos es que nuestras leyes de proteción de datos personales y las regulaciones de redes están quedando más lejos de lo que marca la punta que es Europa, pero para proteger la libertad de expresión y de información. Limitar la capacidad de estas redes sociales de crearnos burbujas y que pueden ser usados (los datos) por terceros”, agregó.

Hizo la observación de que le gustaría conocer los detalles del programa planteado este martes por el gobierno, pero que es importante tener en cuenta que las redes sociales son empresas que nos ofrecen un servicio a cambio de mostrarnos publicidad y que recopilan información en grandes cantidades de nuestros gustos y preferencias.

“Hoy a todos nos escriben el diario de Yrigoyen personalizado, pero al minuto”, dijo y explicó que es así porque las redes “se alimentan de los datos que yo le voy dando, determinan qué cosas me van a enganchar y como resultado y sin ninguna intencionalidad, sino para tenerme más tiempo, me muestran una determinada realidad y termino convencido de que el mundo es eso que me está mostrando la red social”.