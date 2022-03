Las primicias del elenco que viene en “Argentina, tierra de amor y venganza”

Lunes otra vez. Llega una nueva columna de la periodista Laura Ubfal en La Brújula 24. Todo lo vinculado al mundo del espectáculo lo encontrás en el programa “Vive cada día”

Pinti ya es un recuerdo

Finalmente se fue Enrique Pinti y se lo va a extrañar. Nadie como él para contar la realidad desde sus comienzos en el cafe concert hasta nuestros días, como excelente “alumno” del “Nuevo teatro” donde junto a Pasquini y Alejandra Boero supo que ese era su lugar en el mundo.

Cuando todavía soñaba con estrenar otro espectáculo, lo sorprendió la pandemia y ya no volvió a ser el mismo.

Parece que eligio el Día Mundial del teatro para despedirse y su recuerdo será imborrable con su canción a los artistas, su humor, su ironía, sus cafecitos en la esquina del Liceo, su Salsa Criolla y todos sus otros condimentos geniales.

Se nos vienen todas las imágenes a la cabeza, desde verlo sentado en Edelweiss siempre con amigos, hasta brillando en el escenario en su caracterización para “Hairspray” o junto a Francella en “Los productores”. Pinti fue todo y más en un teatro. Solo o con una megacompañía.

Enrique siempre sintió la deuda que tenía con él el cine, aunque es uno de los que quedó para siempre en la memoria colectiva del clásico de “Esperando la carroza” y tuvo su gran protagónico en “Perdido por perdido”, pero hubiera querido más.

La tele fue un poco más generosa, porque lo dejó mostrar su talento en “Mujeres asesinas”, pero lo prefería con sus monólogos y sus “pinguiños”, como ese ciclo que hizo producido por Carlos Rottemberg, a quien sólo tenía que llamar por teléfono para tener una sala disponible para cuando quisiera volver.

Por eso en este lunes de 10 a 14 se despedirán los restos de Enrique en el hall del Multiteatro Comafi, de Avenida Corrientes 1283.

Escándalo de los Oscar: Will Smith, la trompada y el llanto

Cuando Will Smith se levantó de su asiento para trompear en la cara a Chris Rock en la noche de entrega de los Oscar, todo el Dolby Theater se quedó mudo y sorprendido sin entender demasiado qué pasaba. Entonces el actor le dejó en claro al humorista “sacáte el nombre de mi esposa de tu boca” cuando se refirió a la alopecia de su mujer.

Al rato, Smith ganó su Oscar a Mejor Actor por su trabajo en “King Richard” y no pudo dejar de llorar agradeciendo el premio y pidiendo disculpas en el escenario por lo sucedido.

Entre lágrimas Smith dijo que D. “me esta pidiendo que ame y proteja a las personas y que sea un río para las personas” y demostrando lo que viene sufriendo por su situación personal con su mujer, Jaden Pinket Smith, a la que le bancó una infidelidad explicó que “aceptar el abuso, que la gente hable locuras sobre mí, que te falten el respeto, en este ambiente debes sonreír y hacer como que todo esta bien…pero en tu momento mas alto debes tener cuidado porque es cuando viene el diablo”

Y agregó siempre llorando que “quiero transmitir amor , quiero ser un embajador de amor, cuidado y preocupación, quiero pedir disculpas a la Academia, a todos los nominados en mi categoría, este es un momento hermoso y no lloro por ganar un premio, se trata de poder darle luz a las personas. El amor te hace hacer cosas locas”.

Seguramente debe haber sido la reacción más insólita en una entrega de premios, pero demuestra un desequilibrio personal de Smith, una lucha que lo vincula a la religión y un tema con su esposa que no terminó de cuajar. Todo muy difícil y muy expuesto. Durísimo.

ATAV 2: las primicias del elenco que viene

Dentro de algunas semanas se empezará a grabar la esperada segunda parte de “Argentina, tierra de amor y venganza”, una emblemática historia que dejó enganchados a sus espectadores como para estar pendientes de lo que prometió su creador, Adrián Suar: una continuidad de la saga en la década del 80.

Aquel cabaret de los años 30 se convertirá ahora en el ámbito del teatro de revistas, en tiempos donde surgían las “vedettes” y donde muchas chicas tenían que pagar precios sexuales para conservar el trabajo.

En esa parte de la trama se verá como protagonista a Justina Bustos, una ex Estrella que vuelve a Polka para instalarse en ese mundo de camarines y plumas, donde los capocómicos lideraban las marquesinas y eran los reyes y algunos pocos, dictadores, del momento.

En otra de las historias, anticipamos que se verá las dificultades de esos tiempos en el país para una pareja gay y para uno de esos protagónicos llegará desde España el actor Toni Gelabert.

Todavía no está definida la pareja de este actor, mientras que podemos anticipar que formarán parte del elenco coral Federico D´Elía; Gloria Carrá, Malena Solda y Juan Gil Navarro, entre grandes nombres para esta ficción que se verá por eltrece.

Con info de Laubfal.com