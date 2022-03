Verstappen le arrebató la victoria a Leclerc al cierre del Gran Premio de Arabia Saudita

Max Verstappen (Red Bull) se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Arabia Saudita, la segunda carrera de la temporada de la Fórmula 1. El piloto neerlandés, vigente campeón de la competencia, sobrepasó al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a falta de tres vueltas para el cierre y lo relegó a la segunda ubicación. El podio en el circuito de Jeddah lo completó el español Carlos Sainz, también de la escudería italiana.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), que había largado en la pole position por primera vez en su carrera, terminó en la cuarta colocación.

LAP 42 & 43/50



This is great racing! 🙌



Verstappen overtakes Leclerc but the Ferrari man immediately fights back and retakes the lead #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/4igCLNZrtK