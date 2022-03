El peritrucho buscó involucrar al senador Cornejo y a los empresarios Vila y Manzano

Marcos Darío Herrero Mullër, conocido como el peritrucho, buscó involucrar al senador Alfredo Cornejo y a los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, en uno de los tantos engaños que este bizarro personaje intentó plasmar durante sus rastreos.

Herrero sigue preso y rumbo al juicio luego que el Dr. Gustavo Pirrello, Fiscal Titular de la Fiscalía de Instrucción N° 17 de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional de Mendoza, solicitara la elevación a juicio del expediente que inició contra el peritrucho por falsa denuncia (dos hechos), falso testimonio (dos hechos), usurpación de títulos (dos hechos) y encubrimiento simple, todo en concurso real.

Según el escrito -al que tuvo acceso exclusivo La Brújula 24– el 29 de septiembre de 2021, durante la búsqueda de una mujer en Mendoza, Herrero ingresó con una bolsa de arpillera con carbón que, según el Fiscal Pirrello, el peritrucho plantó.

En la parte quemada de esa bolsa había dos notas con nombres de personas como “Munives de la Comisaría 53”, la palabra “SAPO” y frases como: “ya pagó”; “Daniel Vila solicita tres acompañantes”; “se solicita cinco renacuajos y un lote nuevo de ranas para una fiesta privada dentro de la cabaña uno, dos y tres”.

Herrero plantó pruebas en otros casos “mediáticos” con la misma metodología. Como se viene explicando en este diario hace más de un año, en la causa de Facundo Astudillo Castro todos los hallazgos que realizó fueron irregulares y con técnicas criticadas por verdaderos especialistas en la materia. Aquí buscó avalar la hipótesis de la querella, sobre una desaparición forzada que nunca ocurrió y culpando inocentes, encontrando amuletos, telas, piedras y pelos.

Facundo Astudillo Castro.

También tendrá que rendir cuentas en Bahía

En Bahía Blanca se formó una causa por separado, paralela a la de Astudillo Castro, un expediente judicial en el que se investiga todo el accionar irregular del peritrucho. Los delitos que le imputarían son muy similares a los de Mendoza porque el hecho que se investiga es plantar pruebas.

Cabe recordar que durante la búsqueda de Facundo, Herrero fue el autor de varios de los hechos más publicitados y agitados por distintos medios de comunicación. Sólo por citar algunos, la “vaquita de San Antonio” y la “Turmalina” fueron vendidas por cómplices con micrófono como “el esclarecimiento del caso”.

Marcos Herrero a las pocas horas de ser detenido el año pasado.

Plantó huesos, dos notas y preservativos

A párrafo seguido enumeramos las pruebas más contundentes que el Fiscal Pirrello reunió y que adjuntó en la requisitoria de la elevación a juicio realizada en los últimos días:

-El 27 de septiembre de 2021 Marcos Herrero llegó a la provincia de Mendoza contratado por familiares de Viviana Luna para realizar tareas de búsqueda junto a sus perros, a fin de obtener pruebas, rastros o indicios del paradero de la joven.

-El 29 de septiembre, junto a los integrantes del grupo kunti k 9 y familiares de Luna, estuvieron en una construcción abandonada del Hostel Los Pinos, en Avenida de Los Cóndores de Luján De Cuyo, ya que por ese lugar habría pasado la mujer previo a su desaparición. El predio había sido rastrillado el 7 de noviembre de 2019 por la División Búsqueda De Personas y junto al grupo Halcón k 9 y perros de rastreo con resultados negativos.

-A minutos de empezar la recorrida junto a su perro de rastreo, Herrero comunicó el hallazgo de restos óseos y de una nota donde se mencionaban personalidades del ámbito político, empresarial y judicial mendocino y de mujeres desaparecidas en nuestro país. Él mismo dijo a la prensa que el hallazgo estaría vinculado a la trata de personas (lo que hubiera implicado el desplazamiento de la causa a la justicia federal). También declaró como testigo y afirmó ser policía en actividad (a esa fecha había hecho abandono de servicio).

-En cuanto a la técnica utilizada, Herrero manifestó que la familia le proporcionó una prenda de Viviana que fue preservada y, en el hostel, le presentó a su can de rastreo la muestra de olor. Precisó que el perro trabajó en forma autónoma, ingresando a la construcción y encontrando sobre unos escombros restos óseos y una nota.

-No solo manipuló los hallazgos -concluyó el Fiscal- sino que también colocó en forma previa e intencional la nota y los restos de un hombre, conforme lo informado por el laboratorio de genética mendocino.

-El 2 de octubre de 2021, junto a los integrantes del grupo Kunti k 9 y familiares de Luna se presentaron en el complejo Rincón de Potrerillos de Las Vegas, Luján de Cuyo para realizar una búsqueda en la cabaña donde vivió la joven hasta su desaparición, propiedad de su pareja Ariel Julián. Herrero informó del hallazgo en la habitación matrimonial de un estuche negro con preservativos y una copia de la nota hallada en el hostel.

-El 5 de octubre de 2021 Herrero prestó declaración (manifestó nuevamente ser policía en actividad) y explicó que el can “se concentró en la parte superior del placard, comenzando a ladrar”. Precisó que, “al bajar los elementos que había arriba del placard, el can se concentró en un estuche negro que al abrirlo se encontraron preservativos, papel picado y una nota idéntica a la hallada en el hostel”. A través de escuchas telefónicas, se corroboró que Herrero “plantó” ese estuche, “obstaculizando la investigación judicial con la intención de frustrar los fines del proceso penal”.

En la extensa requisitoria de elevación a juicio, el Fiscal admitió que los supuestos descubrimientos de Herrero en lugares que ya habían sido requisados en 2019, incluso con perros, “dejó impactados a investigadores, periodistas y a todos en general”.

Se estableció que si bien Herrero formó parte como agente del Agrupamiento Servicios Auxiliares, el 3 de septiembre de 2021 se declaró su cesantía “por faltas disciplinarias graves en virtud de las constantes inasistencias sin justificación”.

Más mentiras

El 29 de setiembre de 2021, Herrero ingresó con su can en un hotel en estado de abandono conocido como Río Hondo que también había sido rastrillado. En ese lugar el acusado retiró una bolsa de arpillera con carbón y en la parte quemada encontró un bolsillo de cartera y, en su interior, dos notas separadas escritas en computadora, con nombres de personas como “Munives de la Comisaría 53”, la palabra “SAPO” y frases como: “ya pagó”; “Daniel Vila solicita tres acompañantes”; “se solicita cinco renacuajos y un lote nuevo de ranas para una fiesta privada dentro de la cabaña uno, dos y tres”.

No tenía certificación para trabajar como perito

Marcos Herrero desplegó un accionar repleto de mentiras y falsedades. Con los argumentos que usaba cuando el Fiscal lo indagó, tuvo varias respuestas bizarras que rayan con lo insólito.

Cuando se le preguntó si contaba con alguna certificación para el trabajo de rastreo, indicó que “no porque no creía en el Gobierno”, explicando que los perros que él utilizaba respondían a gendarmería, policía federal, etc, “quienes no representaban adecuadamente la búsqueda por estar condicionados por fiscales, jueces y entes que tomaban las decisiones”.

Respecto de cómo costeaba los gastos de sus intervenciones, contestó que Matías Julián (pareja de Luna, la mujer desaparecida en Mendoza) aceptó el presupuesto que le pasó y que el contratante le abonó en su totalidad. Para afrontar ese pago, Julián debió hacer rifas y bingos para reunir los 150.000 pesos acordados con Herrero.

Diálogos fuertemente incriminatorios

Marcos Herrero le pidió a Laura Ballester (colaboradora suya) que sólo presente el video donde marca el perro, que borre todo el resto.

Cita el Fiscal: “…donde Kay marcó que fue insinuado por mí, ya que el perro trabaja bien pero estaba cansado…ese video hay que borrarlo”, palabras que –puntualizó el representante del Ministerio Público- resultan por demás demostrativas de que el incluso, tal como se sospechaba, indujo al perro a marcar el placar para que apareciera el estuche que había colocado.

En la misma conversación Herrero le comenta a Laura “…nada más, después todo lo otro, que yo entro y miro atrás de la puerta te acordás que hablamos nosotros, eso lo vamos a borrar…vos los tenés que borrar…”.

En la causa se agregaron otras escuchas en las que Ballester, hundida en una gran decepción hacia el entrenador en quien confiaba plenamente, “no hace más que convertir en ciertas todas las sospechas de que el encartado había plantado pruebas”.

El 15 de noviembre de 2021, Laura señaló: “…bueno Lucas…te voy a ir a lo concreto…esto por Dios te lo pido, entre vos y yo por que puede ocasionar un quilombo muy grande y podemos terminar todos en cana…te soy sincera…para mí Marcos en este caso plantó pruebas…”.

Lucas se sorprende y ella agrega: “sí sí, literal, es más te lo comento y yo me abro porque para mí se me cayó un ídolo…porque yo se lo dije a él, estábamos los dos solos en mi casa y se lo dije Marcos para mí vos planteaste las pruebas…y se puso re nervioso… ¿por qué?”.

Luego le dice “…te voy a mandar un video y vos evalualo, es cortito… vos fijate la actitud él desde antes de cerrar la puerta lo que dice somos muchos… fijate en los detalles… cierra la puerta del cuarto… eh, previo a la cerrada de la puerta mira para arriba de ese placar…vos vas a evaluar que ese placar es alto pero arriba tiene unas cajas no es alto entendes… más que placar es un ropero y él en ese momento había otro cuarto, habían dos cuartos en plante de arriba de esa cabaña es cuando yo golpeo porque había gente… cuando yo golpeo en la otra puerta y él se cree que no lo estoy filmando pero yo sigo filmándolo… me entendes a lo que voy… y aprovecha que estábamos todos concentrados en que la gente de ese cuarto saliera…fue en el momento preciso…después de que hacemos teóricamente ese hallazgo que él dice bueno vamos a tener que revisar las otras cabañas pero nunca se hizo más nada…bajamos y nos fuimos…me entendes… nosotros con toda la adrenalina de haber encontrado…pero yo que no soy ninguna boluda y a mi nadie me hace cruzar el río con botas…yo no me quedo y vi mil y una vez…y lo vimos delante de él entonces él se dio cuenta que yo me di cuenta porque lo hice repetir 20 millones de veces…en ese momento no hablé, pero cuando nos quedamos le dije a Marcos…vos plantaste”.

El 18 de noviembre de 2021, Ballester se comunica con Muñoz a quien le comenta que está con una depresión impresionante, que descubrió varias cosas de lo que ya se sabía; a lo que Matías contesta “…descubriste cosas de lo que yo te venía diciendo…yo te lo dije desde el principio…” respondiendo Laura que nunca se imaginó que fuera tan hijo de puta, que se dio cuenta de lo que todo el mundo habla y que ella lo comprobó.

Matías agrega que “acá hay gato encerrado, es que esa carta ya la presentó en cuatro o cinco casos diferentes…que mete a María Cash…a mí siempre me hablaba de María Cash…él se equivocó…él pensó que Mendoza es Viedma o es Villa Mercedes y Mendoza no es eso…Mendoza está a la par de Córdoba, de Rosario…acá no se la van a comer, acá si planta una carta o un hueso lo van a enganchar”.

Un cráneo “groseramente manipulado”

El Informe de Antropología Forense citado por el Fiscal indica que el cráneo que Marcos Herrero “plantó”, corresponde a un individuo de entre 35 y 70 años con múltiples traumatismos perimortem, con al menos cuatro lesiones cortantes en la región de la frente y ambos costados. Esos restos estuvieron expuestos al fuego y posiblemente enterrados, luego colocados en la bolsa de arpillera junto con los carbones donde fue hallado.

“Los restos fueron groseramente manipulados; de estar enterrados luego se los había colocado en la bolsa de arpillera que contenía los carbones”, precisó.

En tanto el Informe de ADN estableció que de los restos tenían un perfil genético masculino, con lo que se descartó de pleno que pudieran ser de Viviana Luna.

Como si eso fuera poco, se supo que en septiembre de 2021 Herrero participó de la búsqueda de Marcela López, en Río Gallegos, oportunidad en la que “encontró” un maxilar humano que –vaya casualidad- tenía un perfil genético compatible con el del hotel de Potrerillos.

“La conclusión resulta irrefutable y coloca de manera rotunda al encartado colocando burdamente las evidencias en las escenas donde él realizó las supuestas búsquedas, pues no hay otra explicación lógica ni razonable que pueda responder a que los restos de una misma persona aparezcan en Potrerillos y en Río Gallegos cuando hay más de 2700 km de distancia entre ambas ciudades”, indicó el Fiscal.

Y en lo esencial de la requisitoria de elevación a juicio afirmó: “…el encartado (Marcos Herrero) resulta ser penalmente responsable del hecho que se investiga conforme a la calificación legal atribuida (falsa denuncia –dos hechos-; falso testimonio –dos hechos-; usurpación de títulos –dos hechos-; y encubrimiento simple, todo en concurso real), sin que existan elementos de descargo que quiebren la hipótesis sostenida por esta parte”.