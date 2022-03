Edificio de 12 pisos se quedó sin ascensor y los inquilinos sufren: “Mucha gente se tuvo que ir”

En Soler 57 hay un edificio de 12 pisos que cuenta con 48 departamentos. Los vecinos la están pasando mal, sumidos en la incomodidad total. El motivo: se rompió el ascensor y para poder arreglarlo se necesita tiempo y mucho dinero.

Una mujer de 60 años que vive en el último piso le contó al móvil de La Brújula 24 que “bajo una sola vez por día y hago todo junto”. Y Brenda, que vive en el cuarto, agregó: “Es todo un tema, no puedo subir la bicicleta por la escalera y me tuvieron que presar una cochera”.

“Ahora hasta que todos los propietarios no paguen el arreglo esto no se va a solucionar”, aseveró. “Los que viven en los pisos de arriba es complicado, en el grupo me ofrecí para las personas que necesiten que les busquen alguna compra o algo”.

“Hay gente mayor que directamente se fue del edificio. Entiendo que el arreglo sale casi 500 mil pesos y que por lo menos tenemos para un mes así”, sintetizó.