Abren una votación para elegir parte del diseño del renovado Autódromo de Buenos Aires

Mientras avanzan las obras de remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una propuesta para involucrar a los fanáticos del automovilismo en la renovación del histórico circuito porteño.

A través de sus redes sociales, el secretario de Deportes porteño, Fabián “Chino” Turnes, publicó cuatro alternativas de diseño para uno de los sectores del autódromo y abrió una consulta para conocer cuál es la opción preferida por los seguidores.

“La Ciudad de Buenos Aires sigue trabajando. ¿Qué diseño te gusta más?”, escribió el funcionario junto a las imágenes con las diferentes propuestas.

Los trabajos en el Gálvez comenzaron en enero y forman parte de un proyecto de modernización que apunta a mejorar la infraestructura, la seguridad y las condiciones técnicas del escenario.

La remodelación también está vinculada con el objetivo de volver a recibir categorías internacionales. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró recientemente que el circuito quedará preparado para cumplir con los requisitos necesarios para la Fórmula 1 y MotoGP.

Entre las intervenciones previstas aparecen modificaciones en el túnel y la horquilla, una extensión del sector de boxes y trabajos sobre la carpeta asfáltica. Según indicó Macri, el proyecto también permitirá que las categorías nacionales compitan con mejores estándares de infraestructura.

La intención del Gobierno porteño es, además, ampliar el uso del predio más allá de las competencias automovilísticas y transformarlo en un espacio preparado para recibir durante el año recitales, congresos, pruebas de vehículos y otros eventos.

En medio de ese proceso, la consulta lanzada por Turnes trasladó ahora una parte de la discusión sobre la imagen del renovado Gálvez a los propios aficionados, que podrán expresar cuál de las cuatro alternativas prefieren para el circuito.