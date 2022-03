“Esto se veía venir”, dijo el doctor Gustavo Piñero

En los últimos días los ojos de gran parte de la ciudad se posaron en lo que ocurre en torno al posible cierre de la terapia pediátrica del Hospital Penna. Una situación grave, y que preocupa.

Al respecto, Gustavo Piñero, director de Atención Hospitalaria del Hospital Municipal, dejó su punto de vista en el programa “Hoy También”, que se emite por La Brújula 24.

“Si uno pensara que se trata de una interna médica sería demasiado mezquino y poco responsable. Yo creo que está enmarcado en todo lo que pasa con el recurso humano en áreas críticas. El viernes pasado salió a la luz lo del Hospital Penna, pero el mismo doctor –Gabriel– Peluffo viene hablando de esto desde hace meses”, consideró.

Y dijo: “A nosotros nos pasa lo mismo con otras áreas de emergencias. Hay un trípode que se da entre condiciones laborales, nuevas generaciones que ven esas condiciones en las que estamos los más grandes, y también hay una cuestión importante que tiene que ver con la calidad de vida que uno busca en base al trabajo y responsabilidad que uno tiene”.

“Esta situación se veía venir, la sociedad de terapia intensiva viene denunciando desde el 2007 la falta de intensivistas en la Argentina. Lo de Emergentología es un poco más nueva, desde 2010 como especialidad. Y la terapia intensiva infantil pasa por las mismas condiciones, tal vez más agravado porque muchos menos pediatras se forman en ese sentido”, explicó el profesional.

En esa misma línea, señaló que “a eso hay que sumarle todo lo que pasa con las condiciones de trabajo. Cuando yo empecé a hacer guardias eran de 24 horas y no me parecía raro, luego empezamos a discutir que deberían ser de 12. Si uno piensa que una jornada laboral es de 8 horas, estar en una guardia 12 horas viendo un montón de situaciones que no son agradables, más allá de la preparación, en la psicología afecta”.